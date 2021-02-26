«جلفود 2021» منصة مهمة لإبراز ملامح تعافي قطاع الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

حظي معرض جلفود 2021، منصة التوريد العالمية وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة 12 شهراً، بإشادة واسعة من قبل أبرز قادة القطاع والجهات المنتجة للأغذية والمشروبات حول العالم لدوره في تسليط الضوء على ملامح تعافي قطاع الأعمال وتسهيل العودة إلى أجواء الفعاليات المباشرة في هذه المرحلة. والتزم المعرض الذي اختتم أمس في مركز دبي التجاري العالمي بتطبيق أقصى إجراءات الأمن والسلامة. وساهم المعرض في تعزيز مستويات الثقة بإعادة تنشيط قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم بفضل مشاركة 2500 شركة من 85 دولة.

وقال خايمي أمين سفير جمهورية كولومبيا لدى دولة الإمارات: شكل المعرض فرصة استثنائية بالنسبة لكولومبيا. وحرصنا على المشاركة فيه لتسليط الضوء على أفضل ما لدينا، ونأمل أن يُثمر حضورنا عن زيادة نشاطنا التجاري على مدى الأعوام القليلة المقبلة. كما يسعدنا أن نشهد هذا المستوى من العلاقات الثنائية مع الإمارات. ونُثني على التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لضمان وقاية الجميع وشعورهم بأنهم في بلدهم الثاني.

وأكد فلاديمير أولاخوفيتش، رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية على أهمية المعرض. وقال: حمل جلفود أهمية كبيرة بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات لأنه عكس جاهزيتنا للعودة إلى بيئة الأعمال المعتادة برغم الصعوبات التي نواجهها. ونتوجه بفائق التقدير للجهات المنظمة لهذه الفعالية الفريدة من نوعها، لا سيما من ناحية الالتزام بإجراءات السلامة، لأنها ساهمت في تحفيزنا على استئناف الفعاليات التجارية الضخمة.

وتُعد بيلاروسيا من كبار مصدري المنتجات الأولية والغذائية الزراعية، حيث نقوم بتصدير المنتجات إلى حوالي 114 دولة، لا سيما منتجات الحليب واللحوم. ويمثل جلفود فرصة استثنائية لبيلاروسيا والشركات الوطنية فيها للوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف: رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، شاركت 27 من شركاتنا في معرض جلفود لتسليط الضوء على معاييرنا العالية وجودة منتجاتنا. ويتمثل الهدف من تواجدنا هُنا في توطيد علاقاتنا مع المؤسسات العاملة في القطاع. وخلال اجتماعنا المثمر مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ أعربنا عن استعدادنا لتوقيع مذكرة تفاهم معها في ضوء النوايا المشتركة لتعزيز العلاقات ودعم الشركات العاملة في هذا القطاع. فنحن ننظر إلى دبي على أنها مركز رئيسي وسوق مهمة للغاية للوصول إلى الدول الأخرى.

ومن جانب آخر، أكدت الرابطة التجارية لجنوب الولايات المتحدة على التحول الكبير في مستوى زوار نسخة المعرض لهذا العام. وكشفت الرابطة بأنّ هذا التحول ساعدها على إقامة محادثات أكثر عُمقاً مع الشركاء المحتملين، مشيرة إلى وجود مجموعة من الاجتماعات الواعدة المرتقبة.

وقال باتا كالاندادزه، سفير جورجيا لدى دولة الإمارات: مثل المعرض واحدة من أفضل المنصات في القطاع، وقدم فرصة رائعة بالنسبة لنا. واستضاف المعرض بالفعل باقة من أبرز أجنحة الدول والشركات، ويمنح الشركات الأصغر حجماً فرصة استعراض منتجاتها أمام القطاع الأوسع.

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