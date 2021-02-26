عصف ذهني بغرفة رأس الخيمة لدعم خطة التطوير

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نظم قطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، ممثلاً عن غرفة تجارة رأس الخيمة، أمس، جلسة افتراضية للعصف الذهني، مع متعامليها من الشركات الأعضاء بالغرفة، لبحث مستجدات العمل في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها الغرفة حالياً. كما تم الاستماع إلى التحديات التي تواجه المتعامل ومقترحاتهم للتغلب عليها، وطرح رغبات واحتياجات وتوقعات المتعاملين، حرصاً منها لتقديم أفضل ما لديها من خدمات تقنية تنافس بها وتضاهي ما يقدم من خدمات في كافة غرف التجارة بالدولة.

وواكبت الجلسة الافتراضية للعصف الذهني، في نفس التوقيت ورشة افتراضية أخرى بعنوان الابتكار بأبعاد جديدة ومهارات متجددة، نظمها قطاع الخدمات المساندة والمؤسسية بالغرفة، تهدف إلى تجذير مفهوم القيادة الإبداعية والابتكارية، ودور فرق العمل الابتكارية في تحقيق الإبداع والتميز للمؤسسة، استهدفت الإدارات التابعة للقطاع وكذا الإدارات المعنية بالدوائر المحلية بالإمارة.

وأوضح محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية تجعلنا أمام تحد جديد حول ماهية المهارات المطلوبة لمواصلة المسيرة ومواجهة هذا التحدي، وآليات التمكن من تلك المهارات الجديدة لتحقيق التميز والاستمرارية.

وقالت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة: ناقشنا مع المتعاملين الفرص والتحديات المستقبلية لبناء اقتصاد مستدام، بالإضافة إلى المقترحات وأهم التحديات والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات وتوقعات مجتمع الأعمال لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والتجارية.

وأشارت إلى أن طموحنا هو توسيع المعرفة وتحقيق الرؤية التي تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وذلك من خلال استشارة ومشاركة المتعاملين للمضي قدماً في خطتنا التنموية.

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