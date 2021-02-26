«فينيكس» الإماراتية تؤمن تمويلاً أولياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فينيكس»، الشركة الإماراتية لتشغيل خدمات التنقّل الخفيف في الشرق الأوسط، إكمالها مرحلة التمويل الأوّلية بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين دولار (18.4 مليون درهم). ويأتي ذلك بعد أن حازت الشركة استثماراً ثانياً بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي من شركة إمكان كابيتال ومقرّها السعودية ومن شركة بانتيرا كابيتال ومقرّها الإمارات.

ومنذ انطلاقتها في نوفمبر 2020، شهدت «فينيكس» نمواً سريعاً في سوق الإمارات والشرق الأوسط، إذ أطلقت الشركة خدماتها في دولتين وأربع مدن في أقل من 3 أشهر من العمل، وسرعان ما أرست مكانتها في سوق التنقّل الخفيف في المنطقة. وحصلت الشركة على تمويل إضافي قدره 1.2 مليون دولار أمريكي من إمكان كابيتال وبانتيرا كابيتال، وهما شركتان استثماريتان إقليميتان في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة. وتعتزم فينيكس استثمار هذه الأموال في جهود البحث والتطوير، بما يلبّي احتياجات السوق لمواصلة خططها التوسّعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كانت الشركة قد عزّزت بالفعل مكانتها في مجال الابتكار بعد إطلاقها أول خدمة اشتراك خاص بالسكوتر الإلكتروني في المنطقة تحت اسم «ماي فينيكس» عبر تطبيق «فينيكس» على الهاتف المحمول، والمتوفر في متجري «آي أو أس وجوجل بلاي»، فضلاً عن إطلاقها أول سكوتر كهربائية في العالم مزوّدة بحزم تعقيم مدمجة للوقاية من فيروس «كورونا» (كوفيد 19). إضافة إلى ذلك، سيدعم رأس المال هذا مساعي «فينيكس» لتصبح الشركة الوطنية المشغلة لخدمات التنقّل الخفيف الأولى في كل الإمارات السبع في العام 2021، والشركة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2022.

وكانت شركة «فينيكس» حازت، قبل انطلاقتها الأوّلية في نوفمبر 2020، أكبر تمويل لرأس المال الاستثماري في مرحلة ما قبل الإطلاق في تاريخ الإمارات العربية المتّحدة، حيث حصّلت استثماراً قدره 3.8 ملايين دولار من شركة مانيف موبيليتي، وتملك «فينيكس» أكبر عدد من السكوترات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعمل حالياً في جميع أنحاء الإمارات مثل أبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة، وفي الدوحة بقطر.

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