كبير استراتيجيي الأسواق في بنك باركليز: اللقاحات تدعم ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني

المصدر: دبي- البيان

أكد جيرالد موسر، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك باركليز الخاص أن انتشار توزيع اللقاحات عالميًا من شأنه أن يساعد في الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2021. ولفت إلى أنه من المرجح أن يكون الطلب العنصر الأكثر تقلباً في المعادلة على المدى القصير.

وقال إن أوبك ترى أن الوباء أدى إلى انخفاض الطلب العالمي بمقدار 9.5 ملايين برميل يومياً في المتوسط في عام 2020. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 التي سُجلت في العديد من البلدان منذ نوفمبر دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى تشديد إجراءات الإغلاق، مما كان كفيلاً بأن يؤثر على الطلب. ورغم الآمال بحدوث انتعاش كبير هذا العام، لكن يبقى هناك خطر يواجه الطلب. ومع ذلك، فإن التعافي الاقتصادي القوي نسبياً للصين من آثار الفيروس يجب أن يدعم الطلب العالمي هذا العام.

وأوضح أنه مع وصول أسعار النفط إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل بداية العام، من المتوقع أن تظل الأسعار حول هذا النطاق على المدى القصير. ومع ذلك، على المدى الطويل، قد يتعزز العرض من خلال الدعم المستمر من أوبك +، مع طرح اللقاح لتحسين الطلب. على هذا النحو، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 55 دولارًا للبرميل هذا العام، مرتفعاً بشكل كبير في ظل الانتعاش الاقتصادي القوي والسيناريو المبني على انتشار اللقاحات على مستوى عالمي متزايد. وبشكل عام، ما زلنا نتخذ موقفًا بنّاءً بشأن أسعار النفط للعام المقبل حيث نحتمل جانبًا سلبيًا محدودًا لتوقعات الطلب لدينا، ويرجع ذلك أساسًا إلى منظومة الاستجابة المتطورة لدى الحكومات والجمهور كذلك تجاه تهديد الفيروس واستمرار تقييد أوبك +.

الذهب الملاذ الآمن

وأوضح أنه، من ناحية أخرى، لا يزال الذهب الملاذ الآمن كما هي الحال دائماً. وليس من المستغرب أن يكون سعر السلعة قد شهد في 2020 أفضل عام له منذ عقد حيث تسبب الوباء في انكماشات اقتصادية قياسية كما خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى أدنى مستويات لها. وبعد وصول الأونصة 2075 دولارًا في أغسطس، وهو مستوى قياسي. ويتم تداول الذهب الآن عند حوالي 1850 دولارًا للأوقية لكن السؤال هو هل يمكن لذلك أن يستمر في توفير عائد للمستثمرين؟

وقال: يمكن أن يجد الاقتصاد الظروف المثالية في سياسة النقدية التيسيرية والتوسع الاقتصادي إذا تمكن المستهلكون أيضاً من استعادة الثقة هذا العام، فقد يعاني الذهب حيث يتطلع المستثمرون إلى رفع مخاطر المحفظة. تاريخيًا، غالبًا ما شهد المعدن الثمين أداءً مختلطًا في السنوات التي تعقب الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، تبدو تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب (أو المعدل حسب التضخم) مقيدة بشدة بسبب عاملين. أولاً، دفع الإنفاق لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء لا يأتي بدون تكاليف، ويمكن أن يكون إحداها تضخم الطلب والجذب. ثانيًا، من المرجح أن تتسامح البنوك المركزية مع أي تجاوزات للتضخم من أجل تعزيز الانتعاش، والحفاظ على معدلات منخفضة لفترة أطول من المعتاد.

وتوفر هذه العوامل الدعم للاحتفاظ بالأصل بدون فائدة. علاوة على ذلك، في حين أن طلب المستثمرين قد يضعف، إلا أن طلب المستهلك التقديري على المجوهرات يمكن أن يعوض ذلك جزئيًا. ومع ذلك، يظل هذا العالم مرهونًا باستئناف المستهلكين لعمليات الشراء العادية المماثلة لتلك التي كانت قبل الوباء. ومع ارتفاع مستويات العدوى وإجراءات الاحتواء الأكثر صرامة من قبل الحكومات، إلى جانب الوتيرة غير المعروفة والفعالية النهائية لبرامج التطعيم، قد يوفر عدم اليقين خلفية داعمة للمعدن الأصفر. في حين أنه من غير المرجح أن يدفع الذهب النمو على المدى الطويل، فمن المتوقع أن يظل أداة تنويع قوية تساعد في الحفاظ على الثروة خلال فترات الاضطراب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز