جائزة الإنجاز المتميز لـ «بانوراما» أدنوك

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، حصولها على جائزة الإنجاز المتميز من مؤتمر التكنولوجيا البحرية 2021، للشركات والمنظمات والمؤسسات، وذلك عن مركز التحكم الرقمي «بانوراما» التابع لها.

وحصل مركز بانوراما على هذه الجائزة المرموقة، لدوره في رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء، وتعزيز القيمة عبر الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وغيرها من التقنيات المتقدمة. وقد استطاعت «أدنوك» تحقيق قيمة تجارية تفوق المليار دولار (3.67 مليارات درهم)، عبر هذا المركز، منذ افتتاحه منذ ثلاثة أعوام، في عام 2017.

ويستطيع مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، الذي يقع في المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، جمع المعلومات والبيانات الفورية من مختلف شركات مجموعة «أدنوك»، واستخدام النماذج التحليلية الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتوليد رؤى وتوصيات تساعد في اتخاذ قرارات فورية، بشأن العمليات التشغيلية. ويمكن لمركز بانوراما، عرض 250 ألف نقطة بيانات فورية من جميع المواقع التشغيلية، وتوفير تكامل تام للبيانات بين المنشآت البحرية والبرية.

وقال عبد المنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك»: يسعدنا جداً الحصول على هذه الجائزة المرموقة، التي تعكس نجاحنا في تطبيق رؤية القيادة الرشيدة، التي سعت لغرس ثقافة التطوير المستمر، والاكتشاف والنمو المدفوع بالابتكار في أعمالنا. لقد استطاعت «أدنوك» تعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، من خلال الاستثمارات الذكية والمستمرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ونحن سنواصل نهجنا في تطبيق واستخدام أحدث التقنيات المتطورة، لتعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي 2030.

ويوفر مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، الذي يعتبر المنصة العالمية الوحيدة من نوعها في قطاع النفط والغاز، ميزة فريدة من حيث تكامل وسرعة وسهولة الوصول إلى البيانات عبر عمليات «أدنوك». ويمكن لبانوراما تحديد وحساب القيمة النهائية من كافة خطط العمليات لفترة زمنية تتراوح بين يوم إلى أكثر من 30 عاماً.

ويعد مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، إحدى مبادرات التحول الرقمي العديدة، التي تقوم بها شركة «أدنوك»، لاعتماد أحدث التقنيات المتطورة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز. وتشمل كذلك المبادرات الرقمية الأخرى للشركة، مركز «ثمامة لدراسة المكامن البترولية»، الذي يستخدم التحليلات الذكية، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف إلى أنماط وأشكال الصخور، وتقنيات الصيانة التنبؤية، وحساب الموارد الهيدروكربونية القائم على «سلسلة الكتل» (بلوك تشين)، وغيرها من التقنيات، لتعزيز العمليات في المكامن البترولية في باطن الأرض، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين خطط تطوير الحقول وتقليل وقت الحفر.

ويعتبر مؤتمر التكنولوجيا البحرية، أهم حدث تقني للعمليات البحرية في العالم، حيث يجمع الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة، لتبادل الأفكار والآراء، وتعزيز المعرفة العلمية والتقنية في قطاع الموارد البحرية والمسائل المتعلقة بالبيئة. وعقد المؤتمر، الذي تأسس عام 1969، سنوياً، في مدينة هيوستن الأمريكية. ويتم تحديد الفائز بجائزة الإنجاز المتميز من قبل مجلس إدارة المؤتمر، حيث يتم منحها في كل عام للمشاريع والمبادرات المميزة على صعيد التكنولوجيا والكوادر البشرية، والسلامة والبيئة والريادة في قطاع الطاقة. وقد فاز بهذه الجائرة من قبل، كل من «بتروبراس» و«شل» و«إكسون موبيل».

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