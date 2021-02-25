«إعمار العقارية» تناقش معاملات متعلقة باستثمارات محتملة الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة إعمار العقارية، إن مجلس إدارتها سيناقش أموراً مهمة منها معاملات متعلقة باستثمارات محتملة، وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مارس 2021.

وأضافت الشركة في إفصاح لها اليوم أرسلته إلى سوق دبي المالي، أنه سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وبحسب الافصاح، سيناقش مجلس الإدارة أموراً أخرى مهمة منها التقرير السنوي حول أنشطة الشركة خلال عام 2020.​

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