دبي الثانية عالمياً بالعقار الفاخر

المصدر: دبي- سيد صالح

احتلت دبي المركز الثاني بين كافة المدن الكبرى على مستوى العالم، في عدد العقارات الفاخرة، وفقاً لبيانات «تقرير الثروات 2021»، الصادر أمس عن شركة «نايت فرانك» البريطانية، المتخصصة في الدراسات والاستشارات العقارية. وأفاد التقرير بأن عدد الوحدات العقارية الفاخرة في دبي، بلغ 42,356. ولم تتفوق على دبي سوى لندن، التي بلغ عدد عقاراتها الفاخرة 86,189 وحدة.

وتفوقت دبي على سيدني، التي جاءت في المركز الثالث، بعدد 27.436، وهونغ كونغ، الرابعة برصيد 21285 وحدة، فسنغافورة، الخامسة، بعدد 10,416 وحدة.

وأوضح تقرير «نايت فرانك»، أن تعريف العقارات الفاخرة يتفاوت من موقع لآخر، لكنه بصفة تقليدية، 5 % أعلى سعراً بين الوحدات العقارية المُتاحة في أي سوق. وأفاد التقرير بأن سعر الوحدة العقارية الفاخرة في دبي، يبدأ من مليون دولار على أدنى تقدير، فيما يبدأ من 2.8 مليون دولار في لندن، ومن 5 ملايين دولار في هونغ كونغ.

ورصد التقرير عدة علامات لتعافي سوق العقارات الفاخرة في دبي. منها، أن النصف الأخير من العام الماضي، شهد ارتفاعاً لافتاً في أسعار الشقق الفاخرة والفلل في بعض المناطق بدبي، منها «نخلة جميرا»، التي ارتفعت أسعار الشقق فيها 5.1 %، فيما ارتفعت أسعار الفلل 9.4 %. وفي «ديستريكت ون» 3.5 %. كما أظهرت أسواق فاخرة أخرى في دبي، مثل «دبي داون تاون»، و«تلال الإمارات»، تحسناً لافتاً أيضاً في أداء أسعارها خلال الفترة ذاتها.

وعن عدد الأثرياء وثرواتهم في الإمارات، أفادت «نايت فرانك» بأن اجمالي عدد ذوي الثروات الفائقة الذين يمتلك الفرد منهم 30 مليون دولار فأكثر بلغ 1305 شخص في مطلع 2021، منهم 536 مليونيراً في يعيشون في دبي.

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