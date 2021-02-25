8839 شركة أغذية ومشروبات بدبي بنمو 17.7 %

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي وجود 8839 شركة عاملة في قطاع صناعة وتجارة الأغذية والمشروبات وفقاً لعدد الرخص الفعالة كما في 24 فبراير 2021.

وشهد العام 2020 ترخيص 1709 شركات جديدة في القطاع مقارنة بـ 1464 شركة في 2019، بنمو 17.7 %. فيما شهد يناير من العام الجاري ترخيص 207 شركات مقارنة بـ 138 شركة في يناير 2020، بنمو 50 %. ويصل عدد الرخص العاملة ضمن فئة الأنشطة التجارية بقطاع الأغذية والمشروبات إلى 8303 رخص، فيما يصل عدد الرخص الصناعية إلى 426 رخصة بالإضافة إلى 107 رخص مهنية و 3 رخص سياحية. وتستحوذ منطقة بر دبي على الحصة الأكبر من مواقع الشركات العاملة في القطاع بواقع 54.1 % تليها ديرة ينسبة 45.4 %، وحتا إلى 0.45 %.

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