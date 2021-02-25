275 مليار درهم تصرفات 2020 العقارية في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

حافظ السوق العقاري في الإمارات على نشاطه خلال 2020 رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم، ما يؤشر على قدرة القطاع في مواجهة التحديات ومواصلة النمو بنسب تفوق التوقعات.

فقد سجلت قيمة التصرفات المسجلة خلال العام الماضي 275 مليار درهم بحسب البيانات المجمعة الصادرة عن الجهات المختصة بتنظيم شؤون القطاع في جميع إمارات الدولة. وساهمت المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العام الماضي في استدامة نشاط القطاع العقارية، خاصة أن هذه المحفزات تضمنت تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبلغت المبيعات العقارية 110.4 مليارات درهم مستحوذة على 40 % من إجمالي التصرفات، مما يعكس استمرار حركة النشاط في القطاع. ويتضح من خلال الإحصائيات أن قيمة التصرفات العقارية في دبي وأبوظبي بلغت 249 مليار درهم، مستحوذة على 90.5 % من إجمالي التصرفات المسجلة.

وبلغت التصرفات في دبي 175 مليار درهم منها 72.5 ملياراً مبيعات، ووصل عدد المعاملات 51414 معاملة، وسط استمرار استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. وعلى مستوى سوق أبوظبي بلغت التصرفات 74 ملياراً، وعدد المعاملات 19 ألفاً، وبلغت التصرفات في الشارقة 15.9 ملياراً وعدد المعاملات 64459 معاملة، وتوزعت باقي التصرفات على الإمارات الأخرى.

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