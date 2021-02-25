هيئة الطيران تراقب تحديثات بوينغ 777 بمحرك بي دبليو 400

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها تعمل بصورة وثيقة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، لمراقبة الوضع الحالي الخاص بإدخال أي تحديثات على طائرة بوينغ 777، المجهزة بمحرك بي دبليو 400. وأضافت الهيئة في بيان، أمس، أن الشركات الإماراتية لا تشغل حالياً أي طائرة مسجلة تعمل بمحركات بي دبليو 400، كما لا توجد أي طائرة أجنبية بهذا المحرك تعمل في مطارات الإمارات ومجالها الجوي.

وأضافت الهيئة أن الإجراءات المُتخذة من طرف دولة التصميم، والدول التي تشغل هذه الطائرات، كافية، ولا توجد حاجة لاتخاذ أي إجراءات إضافية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المرحلة.. وقالت: «نحن نقوم بمراقبة الوضع باستمرار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

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