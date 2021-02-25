الأسواق المالية: تفعيل الحد الأقصى للهبوط إلى 10 % الأحد

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إعادة تفعيل النسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة وهي 10%، ابتداء من جلسة تداول الأحد المقبل، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء. وكان السوقان خفضا النسبة إلى 5% في مارس الماضي بصورة مؤقتة، مع بقاء الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15%، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تقلبات الأسواق جراء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد. ووجه تعميم لسوق أبوظبي شركات الوساطة، بإعادة ضبط البرامج ذات العلاقة وأنظمة تلقي الأوامر وفقاً للتفعيل.

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