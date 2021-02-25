ملتقى «خمسون عاماً لاقتصاد مستدام» يبحث دعم ركائز التنمية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ملتقى الاستدامة الاقتصادية تحت شعار «خمسون عاماً لاقتصاد مستدام»‏، الذي انطلق صباح أمس.

حضر الافتتاح العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة ، ومحمد أمين مدير الغرفة، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، والعقيد عبدالله النقبي نائب مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة.

وأثنى عبدالله العويس على دور شرطة الشارقة في المحافظة على أمن المجتمع ‏واستقراره وحماية ممتلكاته، ومواجهة تحدياته، وذلك يأتي انطلاقاً من الإيمان بأن بيئة الأمن والأمان تشكل المظلة ‏الدائمة، والمحرك والمحفز للازدهار والتنمية وانعكاسها الإيجابي على نشاط المنشآت الاقتصادية نظراً ‏لبعدها الاستراتيجي في تعزيز الاستقرار الأمني.‏

جهود

وقال العميد عبدالله مبارك بن عامر‏:‏ نستعرض جهودنا في دعم ‏ركائز التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والتجاري والصناعي في وطننا ومجتمعنا، وترسيخ ‏الشراكة والتعاون من أجل تعزيز الأمن والأمان، باعتباره قاعدة يقوم عليها البناء.

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