ضغوط الأسهم القيادية تدفع المؤشرات للتراجع

المصدر: دبي - عمرو عادل

تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، بضغط من تعرضها لعمليات بيع وجني أرباح طالت أسهماً قيادية في قطاعي العقار والبنوك، وسط استمرار مستوى السيولة فوق المليار درهم.

وهبط مؤشر سوق دبي بأعلى وتيرة في فبراير الجاري، بنسبة 1.54% ليغلق عند 2507.80 نقاط بضغط من تراجع قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، وانخفض سوق أبوظبي للمرة الأولى في 5 جلسات بنسبة 0.73% إلى 5629.53 نقطة بضغط من القطاعات الكبرى في مقدمتها البنوك.

وبقيت مستويات السيولة الكلية في السوقين فوق المليار درهم، عند 1.12 مليار موزعة بواقع 892 مليون درهم في أبوظبي، و231.6 مليوناً في دبي. وجرى تداول 308.3 ملايين سهم، منها 144.7 مليوناً في أبوظبي، و163.6 مليوناً في دبي من خلال 6145 صفقة.

سوق دبي

وضغط انخفاض قطاع البنوك 1.7%، على سوق دبي، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.5 %، و«دبي الإسلامي» 0.2% و«مصرف عجمان» 3.8%.

وتراجع قطاع العقارات 1.6%، مدفوعاً بهبوط «إعمار العقارية» 1.7%، و«ديار للتطوير» 3.3%، و«إعمار مولز» 1.2%، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.9%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.4%. ونزل قطاع الاستثمار 2.13%، مع تراجع «سوق دبي المالي» 3%، و«دبي للاستثمار» 2.04%، فيما ارتفع «الرمز كوربوريشن» 6.6%. وتراجع قطاع السلع 2.5%، مع تراجع «الإمارات للمرطبات» 4.97% و«دي إكس بي» 1.32%.

وخالف قطاع الاتصالات اتجاه السوق وارتفع بنسبة 0.3% مدفوعاً بصعود «دو» بالنسبة ذاتها مستمداً الدعم من إعلان الشركة زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 49%.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 58.37 مليون درهم. وحقق «الرمز كوربوريشن» أكبر وتيرة صعود، 6.6%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» 4.9%.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون للبيع بصاف 14.1 مليون درهم، فيما اتجه الأجانب والمواطنون للشراء.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.16%، مع نزول «أبوظبي التجاري» 2.45%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.24%، و«أبوظبي الأول» 1.07%، وتراجع قطاع العقارات 1.04%، على وقع هبوط سهم «الدار» 1.1%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.3%، مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع أيضاً قطاع الصناعة 0.05%، مع انخفاض «أبوظبي لبناء السفن» 0.83%، و«سيراميك رأس الخيمة» 0.6%، فيما زاد قطاع الطاقة 0.2%، مدفوعاً بمكاسب «أبوظبي للتوزيع» 0.5%.

إفصاحات

★ تناقش عمومية «طاقة» توزيع أرباح فلس واحد لكل سهم عن 2020 يوم 18 مارس المقبل.

★ تناقش عمومية «دو» في 25 مارس مقترح توزيع أرباح 15 فلساً للسهم.

★ تبحث عمومية «الوطنية للتأمينات» توزيع أرباح 15% يوم 25 مارس.

★ تنظر عمومية «أورينت للتأمين» في 17 مارس، بمقترح توزيع أرباح 40%.

★ تناقش عمومية «أم القيوين الوطني» توصية الإدارة بتوزيع أرباح 8% يوم 28 مارس.

★ سددت «دار التكافل» 100 مليون درهم من تمويل الاستحواذ لـ«الإمارات دبي الوطني».

★ تنظر عمومية «أسمنت الفجيرة» يوم 25 مارس في مقترح الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2020.

★ اعتمدت إدارة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» مقترح توزيع أرباح 100% من رأس المال (89.8 مليون درهم) ويرفع المقترح إلى العمومية في 24 مارس.

★ أفصح بنك دبي التجاري عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة بعد حصول المترشحين على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي ولجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة.

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