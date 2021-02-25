عمومية «الإمارات الإسلامي» تقرّ البيانات المالية 2020

المصدر: دبي - البيان

عقد «الإمارات الإسلامي» الاجتماع السنوي الخامس والأربعين لجمعيته العمومية افتراضياً، حيث قدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية.

وأشار إلى أن جائحة «كوفيد 19» ألقت بظلالها الثقيلة على كافة الاقتصادات وقطاعات الأعمال والمجتمعات حول العالم، ونتيجة لانخفاض معدلات الربح والتحديات الصعبة التي شهدها قطاع الأعمال، جاءت نتائج الإمارات الإسلامي على هذا النحو. ولا تزال الميزانية العمومية تحافظ على قوتها، حيث تمكنا من الاستمرار في الحفاظ على معدلات تغطية وسيولة ونسب رأس المال السليمة».

وأضاف: «يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات والمساهمة في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. ونتطلع لأن نستهل العام الجديد بالتزام متواصل بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتقديم مزايا الحلول المصرفية الإسلامية للمزيد من الأشخاص والمؤسسات في الدولة».

وشهد الاجتماع اتخاذ القرارات بعد الاطلاع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وعلى تقرير مدققي الحسابات كما تم اتخاذ قرارات خاصة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015، والموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. وتمت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

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