«براند فاينانس»: «اتصالات» أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط بقطاع الاتصالات

المصدر: دبي- البيان

لا تزال شركتا «اتصالات» و«الاتصالات السعودية» في طليعة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حصلتا على لقب أقوى العلامات التجارية في مجال الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأعلاها قيمة، على التوالي، وذلك طبقاً لتقرير «براند فاينانس».

وتُعد الاتصالات السعودية هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في المنطقة، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 14%، لتصل إلى 9.2 مليارات دولار، وقفزت في الوقت نفسه 5 مراكز إلى المرتبة الثالثة عشرة فضلاً عن التحول إلى علامة تجارية ذات تصنيف AAA.

محرك

وتقيّم شركة «براند فاينانس» القوة النسبية للعلامات التجارية، بناء على عوامل مثل الاستثمار التسويقي وتصورات العملاء ورضا الموظفين وسمعة الشركة. وإلى جانب توقعات الإيرادات، تعد قوة العلامة التجارية محركاً مهماً لقيمة العلامة التجارية، ووفقاً لهذه المعايير، تم تتويج «اتصالات»: أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط في مجال الاتصالات للمرة الأولى، بمؤشر قوة علامة تجارية (BSI) يبلغ 87.4 من أصل 100، كما حصلت على تصنيف قوة العلامة التجارية AAA المقابل، وبذلك تكون العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة، التي حققت هذا التصنيف.

وبفضل استراتيجيتها على مدار السنوات القليلة الماضية وإنجازاتها الأخيرة التي جعلتها أسرع شبكة على الأرض، احتلت العلامة التجارية مكانة مكّنتها من الاستجابة فوراً «للوضع الطبيعي الجديد» للوباء، ما جعلها توفر الحلول والمرونة بطريقة ترتبط عاطفياً بالمستهلكين. تعمل مجموعة «اتصالات»، صاحبة أغلى محفظة في مجال الاتصالات في المنطقة، والتي تجاوزت مؤخراً علامة 11 مليار دولار، على التحول من خلال القيام بدور عالمي حقيقي.

وصعدت «اتصالات وموبايلي وOoredoo والاتصالات السعودية» من بين العلامات التجارية السبع للشرق الأوسط وفقاً لتصنيفات هذا العام. وتُعد «موبايلي» العلامة التجارية الأسرع نمواً في المنطقة في مجال الاتصالات مع تحقيقها نمواً في قيمة العلامة التجارية بنسبة 17%، حيث قفزت 10 مراتب في الترتيب، لتصل إلى المركز الـ75.

صدارة

وتصدر «براند فاينانس» في كل عام تصنيفاً لأهم حماة العلامات التجارية في العالم- مؤشر حماية العلامة التجارية- والذي يتضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي على مستوى العالم. وتصدر ناصر سليمان الناصر من شركة الاتصالات السعودية قائمة حماة العلامات التجارية في القطاع، وحل حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لاتصالات في المركز الثالث.

فيريزون

حصلت شركة «فيريزون» للسنة الثانية على التوالي على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في مجال الاتصالات في العالم، بعد تحقيقها زيادة بنسبة 8% في قيمة العلامة التجارية، لتصل بذلك إلى 68.9 مليار دولار أمريكي. ولم يؤد هذا النمو الذي حققته في قيمة العلامة التجارية إلى احتلالها الصدارة بين أفضل 10 علامات تجارية أكثر قيمة على مستوى العالم وفق تصنيف «براند فاينانس 500» للعام 2021 فحسب، بل أسفر أيضاً هذا النمو عن توسيع الفجوة بينها وبين المركز الثاني لشركة «أيه تي أند تي» (انخفضت قيمة العلامة التجارية بنسبة 13% لتصل إلى 51.4 مليار دولار أمريكي).

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