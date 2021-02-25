«أراضي دبي» تنجز 1.4 مليون خدمة رقمية 2020

المصدر: دبي - البيان

أنجزت دائرة الأراضي والأملاك بدبي ما يزيد على مليون و400 ألف خدمة رقمية لمتعامليها خلال العام 2020، عبر قنواتها الذكية المتمثلة بالموقع الإلكتروني للدائرة، وتطبيق «دبي ريست»، وذلك ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الدائرة لدعم رؤية دبي الذكية بصورة ملموسة، والمتوائمة مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، إلى جانب مساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدائرة وتقديم خدمات إبداعية مبتكرة.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: تسعى الدائرة إلى أن تجعل من إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وانطلاقاً من هذه الرؤية نواصل توفير وتعزيز خدماتنا المبتكرة والذكية، المواكبة لأحدث النظم العالمية ذات الصلة، الأمر الذي يساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، والذي بدوره ينعكس على شفافية الإجراءات المقدمة للمتعاملين، والتي تعدّ بمثابة مرتكز أساسي لتطوير القطاع العقاري، وتوفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لمختلف نواحي القطاع العقاري في الإمارة.

وقال خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية – الذراع التقنية لأراضي دبي: تعكس البيانات الدور الكبير الذي تبذله أراضي دبي عبر ذراعها التقنية شركة «الإمارات للحلول العقارية» في تطوير خدمات جميع مؤسسات وقطاعات الدائرة، وتقديمها ضمن قوالب إلكترونية متقدمة تسهم في تنفيذ كافة المعاملات بمختلف أنواعها بفعالية وسرعة ودقة أكبر.

وتوزّعت الخدمات الرقمية المنجزة العام الماضي لتشمل، خدمة طلب تسجيل وتجديد عقد الإيجار، والتي استحوذت على 393,174 خدمة، الاستعلام عن حالة مشروع عقاري 284,641 خدمة، الاستعلام عن مؤشر بدل الإيجار 152,909 خدمات، طلب إلغاء عقد الإيجار 96,885 خدمة، التحقق من شهادة التملك 84,491 خدمة، الاستعلام عن مؤشر بدل الخدمات 75,338 خدمة، البحث عن الوسطاء العقاريين المرخصين 50,099 خدمة، الاستعلام عن حالة عقار 26,778 خدمة.

أبرز الخدمات

تشير بيانات الدائرة إلى أن أكثرالخدمات إقبالاً من قبل المتعاملين عبر التطبيق الذكي «دبي ريست» جاءت كالتالي، أولاً: الاستعلام عن حالة مشروع عقاري (مشروعي): (عرض معلومات آنية عن نسب إنجاز المشاريع، تفاصيل المشاريع، وتقارير التفتيش على المشاريع). ثانياً: مؤشر الإيجار. ثالثاً: اللوحة الرئيسية: (محفظتي العقارية وتفاصيل العقار). رابعاً: نظام المخالفات العقارية: تسجيل شكوى عقارية. خامساً: التصرفات العقارية. سادساً: تفاصيل الوسطاء وبيانات الوسيط.

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