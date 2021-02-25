دبي الجنوب للعقارات تطلق «فلل النبض»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي الجنوب للعقارات، إطلاق «فلل النبض»، التي تمثل المرحلة الثانية من مشروع «النبض»، قلب منطقة دبي الجنوب السكنية. ويأتي هذا الإطلاق، بعد عملية البيع الناجحة التي حققتها الشركة لوحدات التاون هاوس في المشروع، إضافة إلى زيادة الطلب على الفلل في المنطقة، حيث ظهر ذلك بوضوح تام، بعد حجز 50 % من «فلل النبض» من قبل المستثمرين.

وتتراوح المساحة المبنية للفلل من 1,894 إلى 2,720 قدماً مربعة، ويضم المشروع 268 وحدة، تتألف من 242 تاون هاوس من غرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى 26 فيلا من أربع غرف، وتأتي كل واحدة منها مجهزة بمطبخ مغلق، وحديقة خاصة، وغرفة للخادمة، وغرفة للتخزين ومكتب، بالإضافة إلى غرفة للغسيل. ويقع المشروع، المقرر اكتماله بحلول عام 2024، على امتداد شارع إكسبو، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة.

وتقدم دبي الجنوب للعقارات، خطة دفع تتضمن 5 % كرسوم للحجز، والإعفاء بنسبة 2 % من رسوم التسجيل العقاري، كما سيتم سداد القيمة على مرحلتين، بواقع 50% أثناء عملية البناء، و50 % على مدار عامين، بعد الانتهاء من المشروع.

وقال محمد العوضي من شركة دبي الجنوب للعقارات: « مع اقترابنا من موعد انعقاد معرض إكسبو 2020، نتوقع أيضاً ازدياد عدد السكان في المنطقة السكنية خلال السنوات القادمة. وبعد عمليات البيع الناجحة للمرحلة الأولى لوحدات التاون هاوس في مشروع «النبض»، قررنا إطلاق المرحلة الثانية. إن هذا الإقبال، يعكس الطلب على المنطقة السكنية في دبي الجنوب، والتي تمثل مفهوماً مبتكراً، حيث ترتبط بسلاسة مع المعالم الرئيسة في المدينة، من خلال الطرق الرئيسة وشبكة المترو».

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