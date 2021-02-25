«جمارك دبي» تحوز جائزة «سي آي أو 200» العالمية

المصدر: دبي - البيان

توّج منتدى «سي آي أو» العالمي، «جمارك دبي» ممثلة بإدارة ابتكار الخدمات بجائزة «ذي وورلد سي آي أو 200» خلال القمة العالمية الافتراضية للجائزة «ذي وورلد سي آي أو فيرتشوال سَمِت»، التي عقدت في دبي بحضور كبار قادة الابتكار وصنّاع القرار، بمشاركة 26 دولة، وأكثر من 3000 قائد، عبر 250 جلسة تفاعلية، ومنح المنتدى «جمارك دبي» الجائزة نظير الإنجازات الريادية في مجال الابتكار وجهودها الملموسة في رفع مستوى معايير التحوّل الرقمي وخبراتها المتراكمة في المجال.



تضمّن ترشيح «جمارك دبي» على الريادة في التحوّل الرقمي من خلال تنفيذ ممارسات التصميم المؤسسي، والاستخدام المبتكر لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة كـ«البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى التوجّهات الجديدة في التجارة العالمية كالتجارة الإلكترونية عبر الحدود؛ لتحقيق أفضل النتائج الملموسة والأثر الإيجابي على جميع المعنيين والشركاء والمتعاملين والمجتمع، وتوفّر ممارسات التصميم المؤسسي في «جمارك دبي» رؤى وأهداف يمكن أن توجّه أصحاب الجهات المعنية في المسار الصحيح، وتعمل أداة لتحليل وتأهيل الفرص الابتكارية الجديدة، كما تساعد في تحديد أفضل حلول الأعمال والتكنولوجيا لمواجهة التحديات والفرص بطريقة علمية متكاملة وشاملة.





نجاحات نوعية





وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام «جمارك دبي»: «إن هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى النجاحات النوعية التي تحققها الدائرة في تبني التقنيات الإحلالية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام الدائرة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بما يجعل الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.



وأضاف: «تكتسب الجائزة طابعاً خاصاً، حيث إنها تأتي تقديراً للقدرات والخبرات المتراكمة لـ«جمارك دبي»، واعترافاً عالمياً جديداً يعزّز مكانة الدولة في المحافل الدولية وترسيخ تنافسيتها في كل المجالات»، مشيراً إلى أن الاستثمار الناجح في الأنظمة الذكية، مثل البنية الأساسية لـ«جمارك دبي» لإنجاز 16 مليون معاملة خلال 2020، برغم كل التداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا»، حيث سجلت 99.3% منها عبر القنوات الذكية للدائرة، كما نجحت الدائرة في تحقيق رقم قياسي جديد بإنجاز 89 ألف معاملة في يوم واحد».





جمارك ذكية





وقال الدكتور حسام جمعة، مدير إدارة ابتكار الخدمات في «جمارك دبي»: «نحرص بشكل مستدام على الاستثمار في التقنيات المتقدمة والابتكارات وتطوير أنظمة جمركية ذكية وفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يلبي توقعات المتعاملين والشركاء وتحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، وهو ما انعكس على عملية التحوّل الرقمي بشكل سريع، حيث بلغت نسبة التبني الإلكتروني للخدمات 99.3% في 2020، بما يظهر الخبرات التقنية في الخدمات الجمركية التي دفعت نحو سلاسة ممارسة الأعمال على النحو المعتاد في ظل الجائحة، وأدى استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مثل تقنية الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» و«الروبوت» الافتراضي وغيرها من التقنيات، في تقليل التدخل البشري وإطلاق مشروعات لتحسين تجربة المتعامل وتبسيط الخدمات والعمليات وإعادة هندستها بشكل إبداعي؛ لتحقّق الدائرة نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء والمساهمة في تحقيق رؤية دبي في التحوّل إلى المدينة الأذكى في العالم، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز