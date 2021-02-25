وزارة الطاقة تنضم إلى «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، يُسهم بقوة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بشكل عام، وأبوظبي بشكل خاص، كمصدِّر عالمي موثوق للهيدروجين، وأن الوزارة تسعى من خلال دخول الائتلاف إلى مَدِّ جسر الحوار الدولي والوطني حول الهيدروجين.



جاء ذلك بمناسبة انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، الذي أسسته شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي القابضة (إيه دي كيو)، في وقت سابق من العام الجاري، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كمُصدِّر موثوق للهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من خلال توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأزرق الذي يتم إنتاجه من خلال الغاز الطبيعي، إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء اقتصاد هيدروجين أخضر متين في الدولة.





توجّه مستقبلي





وأوضح المزروعي أن التوجّه المستقبلي لدولة الإمارات قائم على استغلال مصادر الهيدروجين للحصول على الطاقة، وتلبية الطلب المتنامي عليها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، وذات بصمة كربونية منخفضة، وأن الوزارة تتابع حوار الهيدروجين منذ 2017، كمراقب لمنصات دولية مثل مجلس الهيدروجين والشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود «آي بي إتش إي»، وتشارك أيضاً في تبادل المعرفة من خلال شراكات ثنائية مع دول عالمية متقدمة، وكذلك مع أصحاب المصلحة الوطنيين، مؤكداً سعي الوزارة إلى صياغة استراتيجية طاقة طويلة الأمد يكون للهيدروجين دور رئيس في مختلف محاورها.



وتابع: «تعتبر الإمارات منتجاً تقليدياً للهيدروجين، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مجال الهيدروجين، ويكتسب «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين» أهمية كبيرة في هذا الوقت بالذات، وإن إدراج القطاع الخاص والبحث والتطوير والحكومة في الائتلاف بمثابة خطوة متقدّمة في تعميم استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك الموارد الطبيعية التي تدعم الخبرة التقنية والاستقرار السياسي المطلوب لتصبح لاعباً رئيساً في السلسلة العالمية لتوريد الهيدروجين.





داعم رئيس





وتابع وزير الطاقة والبنية التحتية: تشكل الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، داعماً رئيساً لتوجّه الإمارات لإنتاج الهيدروجين النظيف، في ظل المستهدفات للوصول إلى 50% من الطاقة النظيفة بحلول 2050، وأن دولة الإمارات اتخذت استراتيجيات ومشروعات متنوعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي؛ لمواجهة تحديات التغيّرات المناخية التي تواجه العالم، حيث أدركت مبكراً مدى خطورة العواقب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على هذه التغيرات.

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