«جلفود» يستضيف النسخة الأولى من بطولة فنون اللاتيه في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

استقطب صانعو القهوة الأضواء أثناء فعاليات بطولة «فنون اللاتيه»، التي انطلقت على هامش فعاليات معرض «جلفود 2021»، منصة التوريد العالمية الرائدة وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة 12 شهراً.



وتُعد البطولة واحدة من أبرز المنافسات المحلية والدولية في مجال فنون تحضير اللاتيه، وتعتمد على تصنيف الخبراء المشاركين، وفقاً لخمسة مستويات من الأبيض وصولاً للأسود. وكما هي الحال في الفنون القتالية، يجب على خبراء تحضير اللاتيه إظهار مستوى معيّن من المهارات أثناء المنافسات للارتقاء بمراكزهم ضمن التصنيف.



وشهد اليوم الرابع من معرض «جلفود» منافسات بين أصحاب التصنيف الأبيض والبرتقالي، بينما تنطلق المنافسة بين حاملي الحزام الأخضر والأحمر والأسود، اليوم، في اليوم الخامس من المعرض.



تمثيل الدولة



وسيحظى الفائزون بالتصنيفات الأخضر والأحمر والأسود بفرصة تمثيل دولة الإمارات في بطولة العالم لفن تحضير اللاتيه.



وتلتزم المنافسات بمجموعة صارمة من القواعد، حيث يلتزم المشاركون بإحضار أكواب الحليب الخاصة بهم؛ بينما تتوزع الفناجين اللازمة لرسم الأشكال الفنية على ثلاثة أنواع: الاسبريسو والكابوتشينو والكابوتشينو بالحجم الكبير، وقد تم اختيارها من قبل منظمة «بطولة فنون اللاتيه» خصيصاً للاستخدام ضمن المنافسات.



ويمكن اقتراح كل شكل أو تصميم وطرحه ضمن المنافسات في الفنجان نفسه لمرة واحدة فقط، ما يعني أنه من الممكن إعادة استخدام الشكل أو التصميم ذاته مرة أخرى، ولكن في فنجان من حجم مختلف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز