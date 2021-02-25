بيرو تستشرف الفرص في الأسواق الخليجية

المصدر: دبي - البيان

كشف مكتب التجارة والسياحة والاستثمار لدولة بيرو في دبي، عن مشاركة بيرو العاشرة في معرض جلفود، بهدف تنمية الصادرات من المنتجات الغذائية إلى منطقة الخليج، حيث زاد إجمالي صادرات بيرو إلى الإمارات، بمقدار 550 ضعفاً بين 2011 و2020، بنمو تراكمي تجاوز 3.3 مليارات دولار.



ويأتي الأداء القوي، ضمن سياق أوسع، تعكسه صادرات بيرو الكبيرة، رغم ما تواجهه من تحديات مستمرة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية 7.55 مليارات دولار خلال عام 2020، بزيادة سنوية 6.7 %، مقارنة بعام 2019، ويعود الفضل في ذلك إلى صادرات الفاكهة، التي تُشكل أكثر من 50 % من إجمالي الصادرات الزراعية، حيث بلغت قيمتها 4.061 مليارات دولار، ما يمثل نمواً 15 %.



شريك مستدام



وقال ألفارو سيلفا سانتيستيبان مدير مكتب التجارة والسياحة والاستثمار لبيرو في الإمارات: «أثبت معرض جلفود، كونه المناسبة الأمثل لزيادة حضورنا التجاري في المنطقة، وإبراز دورنا كشريك مستدام في تحقيق الأمن الغذائي. دفعتنا التحديات الكبيرة، لتركيز جهودنا وتحديد أهدافنا، ونحن نثبت قدرتنا على التكيف مع الظروف، يوماً بعد يوم، حيث تؤكد صادراتنا الزراعية المستدامة، على هذه المساهمة والتنوع».



وقالت فيوريلا كيروز الرئيسة التنفيذية لشركة بلو ماركت فودز البيروفية، المشاركة في معرض جلفود: «يمثل معرض جلفود، أهمية استراتيجية كبيرة لشركتنا، فهو منصة توريد عالمية، كما تتمتع الإمارات بمكانة بالغة الأهمية، لكونها سوقاً قوياً ومحورياً، يتيح لنا إعادة تصدير منتجاتنا إلى المنطقة. ويسرني أن تكون مشاركة شركتنا في جلفود، هي الأولى لنا منذ ما يقرب من 12 شهراً».

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