«حرة الحمرية» تستقطب أول شركة أعلاف بالزراعة المائية في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

نجحت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، خلال مشاركتها في جلفود في استقطاب شركة «أليو هيدروفارمز Aliyo Hydrofarms» المتخصصة في إنتاج الأعلاف للاستثمار في «مجمع الشارقة للأغذية»، لتكون أول شركة في الدولة تطبق مفهوم مبتكر باستخدام أحدث التقنيات لإنتاج وزراعة العلف العضوي المخصص للماشية في المزارع المائية.



وجاء الإعلان عن انضمام شركة «أليو هيدروفارمز» إلى حمرية الشارقة خلال توقيع اتفاقية استثمارية بين الجانبين على هامش معرض جلفود 2021 من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وتارانوم مالك، الرئيس التنفيذي لشركة «أليو هيدروفارمرز»، وبموجب الاتفاقية استثمرت الشركة باستئجار مستودعين في المنطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 12000 قدم مربع، ويتوقع بدء ممارسة نشاطها وأعمالها في مايو القادم لتكون الشارقة أول مركز للشركة في أسواق المنطقة.



وتتميز «أليو هيدروفارمز»، بتطبيق تقنيات متطورة للزراعة المائية لا تعتمد على درجات الحرارة والظروف المناخية، في حين تعتبر عملية الإنتاج عضوية 100% بدون استخدام للمبيدات أو الأسمدة الكيميائية ومن دون مخلفات أو نفايات، مما يجعل الشركة إضافة نوعية لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.







مزايا تنافسية



وقال سعود سالم المزروعي: إن إمارة الشارقة غدت وجهة أساسية للشركات الراغبة بتسويق ابتكاراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن المزايا التنافسية التي تتيحها الشارقة والمناطق الحرة بالإمارة للمستثمرين تحفزهم على التوسع في أسواق الإمارة واتخاذها مركزاً لعملياتهم في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: نسعد دوماً بجذب شركات مبتكرة تطبق مفاهيم حديثة وغير تقليدية في صناعاتها ومنتجاتها، ونحن على استعداد دوماً لتوفير كافة التسهيلات التي تعزز تنافسية المستثمرين وسلاسة عملياتهم التشغيلية وكفاءتها في سوق العمل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز