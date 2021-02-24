فرص غير مسبوقة يطلقها «جلفود» لمنتجي الأغذية المكسيكيين

المصدر: دبي - وام

أكدت جهات عارضة مشاركة من المكسيك في معرض جلفود 2021، منصة التوريد العالمية الرائدة، وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات، منذ قرابة 12 شهراً، على الفرص التجارية الهائلة التي طرحتها الفعالية أمام الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وكان المعرض الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، بين 21 و25 فبراير الجاري، قد جمع قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، لاستئناف الأنشطة التجارية العالمية، والتعويض عن الفرص الفائتة، واستكشاف الآفاق الواسعة من الإمكانات التجارية، عقب واحد من أكثر الأعوام صعوبة في تاريخ القطاع.

واجتمعت 2500 شركة من 85 دولة تحت سقف واحد، لتبادل المعارف، واستكشاف أحدث الابتكارات، والتباحث حول مزاياها.

اجتماعات

وقالت باتريسيا مورينو المديرة الإدارية لشركة تريدنيكس المتخصصة في الاستشارات التجارية الدولية، والتي تُنظم مشاركة باقة واسعة من الشركات المكسيكية في معرض جلفود سنوياً، إنه تم تأكيد 110 اجتماعات على جدول أعمال الجناح، قبل انطلاق الفعالية، الأمر الذي يعكس مدى الإمكانات التي يطرحها المعرض هذا العام. لافتة إلى تزايد عدد الاجتماعات بخمسة أضعاف، مؤكدة على أن التجربة مدهشة، حيث وفرت لقاءات بالعديد من الأشخاص من مجموعة كبيرة من الدول والأقاليم، بما فيها وروسيا وأوروبا.

وأضافت أن هذا السوق يتسم بأهميته البالغة، بالنسبة لاستراتيجيتهم، مؤكدة أهمية إعادة روابط التواصل وتجديد استراتيجيتهم، بشكل يُتيح لهم القدرة على تجاوز هذه الأزمة الصحية.. معتبرة أن دبي تتميّز بمكانتها البارزة، كسوق محلية لمنتجاتهم، غير أنّها مهمة للغاية، كمُنطلق للتصدير إلى دول أخرى.

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