حاكم الفجيرة: بيئة مشجعة للاستثمار بالقطاع النفطي

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية توفير بيئة مشجعة للاستثمار في القطاع النفطي، من خلال مواكبة أفضل التقنيات الحديثة ومتابعة التطورات المتسارعة التي تطرأ على قطاع تجارة وتخزين مشتقات النفط، لجذب المستثمرين إلى الإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو حاكم الفجيرة، لموقع المصفاة البترولية «ايكومار لحلول الطاقة» التي تقع في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، حيث كان في استقبال سموه المدير العام للمصفاة ديمتريوس باكوس.

وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي إن إمارة الفجيرة تتمتع بموقع استراتيجي مهم وحيوي، الذي ساعدها على مواكبة التنمية المستدامة للدولة، من خلال استثمارها الأمثل لما تملكه من موارد طبيعية ومرافق حيوية، تتمثل بميناء الفجيرة الذي يمتلك أحدث الوسائل التكنولوجية في نقل وشحن وتفريغ البضائع وشحنات النفط، بالإضافة إلى دور منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، لتصبح بذلك من أهم المناطق البترولية في صناعة وتخزين النفط على طريق الحرير الجديد.

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة لشرح مفصل عن أقسام المصفاة وعملها في مجال تكرير النفط وتخزينه، وطرق تطبيقها لأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال علاوة على الخطط الاستراتيجية التي تنوي تنفيذها في المستقبل.

وتوجه مدير عام المصفاة «ايكومار لحلول الطاقة» والعاملون فيها بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الدعم المتواصل من قبل حكومة الفجيرة للمؤسسات البترولية العاملة ضمن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) حتى أصبحت إمارة الفجيرة تتواجد بقوة على الخريطة العالمية في قطاع النفط والصناعات النفطية.

وتعمل المصفاة على تكرير النفط الخام الناتج عنه (النافتا، الكيروسين، زيت الغاز وزيت الوقود)، وتبلغ استطاعتها تكرير 20 ألف برميل يومياً من النفط الخام، كما تخزن المنشأة نحو 100 ألف متر مكعب من المواد الخام والمعاد تكريرها، ومن ضمن الخطط التوسعية للمصفاة في المرحلة الثانية زيادة التكرير بطاقة تقدر 40 ألف برميل من النفط الخام، بحيث تصل طاقتها الاستيعابية الكاملة إلى 60 ألف برميل يومياً، علاوة على زيادة طاقتها التخزينية لأكثر من 800 ألف متر مكعب من المواد البترولية الخام والمعاد تكريرها.

رافق صاحب السمو حاكم الفجيرة في الزيارة التفقدية محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز».

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