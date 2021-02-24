"أدنوك" تستعد لأنطلاق "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و بورصة إنتركونتيننتال (ICE) اليوم عن عزمهما البدء في تداول العقود الآجلة لخام مربان، ومجموعة من الأدوات المالية المشتقة التي يتم تسويتها نقداً مقابل فرق الاسعار بين خام مربان وكل من خامات برنت وغرب تكساس الوسيط، وذلك في 29 مارس 2021، الموعد المحدد لانطلاق أعمال "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".

وسيتم تسعير العقود الآجلة لخام مربان قبل شهرين من التسليم، وعليه فإن عقود مربان الآجلة لشهر يونيو 2021 هي أول العقود التي سيتم تداولها في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وذلك في شهر أبريل 2021.

وكانت أدنوك قد طبقت في شهر مارس 2020 آلية التسعير الآجل لنفطها الخام، وتستخدم حالياً آلية "بلاتس دبي" لتحديد سعر البيع الشهري. وتعتزم الشركة بحلول الأول من أبريل تغيير الآلية الحالية لتسعير خام مربان إلى نظام تسعير "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وذلك لعقود شهر يونيو 2021.

وأشارت أدنوك أن خامات زاكوم العلوي وداس وأم لولو ستحظى بآلية تسعير تعتمد على سعر خام مربان، وستعلن أدنوك عن فرق السعر لهذه الخامات بالنسبة لسعر خام مربان بشهر قبل موعد التحميل والمعروف بـ (M-1 ).

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك: "نلاحظ إقبالاً قوياً من عملائنا وغيرهم من المعنيين بالأسواق على التداول في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" و"العقود الآجلة لخام مربان"، ويأتي إعلان اليوم بمثابة خطوة جديدة بالغة الأهمية استعداداً لإطلاق هذه المنصة الجديدة والمميزة للتداول بالشراكة مع بورصة إنتركونتيننتال وعملائنا وشركائنا".

وتم تأسيس "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" في "سوق أبوظبي العالمي"، المركز المالي الدولي المرموق الذي يطبق القانون العام الإنجليزي. وتعتبر بورصة إنتركونتيننتال (ICE) المشغل الرئيسي لبورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة والمساهم الرئيسي فيها.

وتتعاون أدنوك مع كل من "BP" و"GS Caltex" و"INPEX" و""ENEOS" (المعروفة سابقآ باسم JXTG) و"PetroChina" و"PTT" و"Shell" و"TOTAL" (TOTSA) و"Vitol" و"بورصة إنتركونتيننتال (ICE)" لإطلاق بورصة "أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".

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