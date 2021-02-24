صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يوسع برنامجه التمويلي ليضم قطاع الطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، عن توسيع نطاق برنامجه التمويلي ليشمل الشركات الواعدة العاملة في قطاع الطيران، وذلك بهدف المساهمة في تنمية وتمكين القطاعات الاستراتيجية.

كما أعلن الصندوق دعم 5 شركات وطنية من خلال تمويل 11 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون درهم، إذ تضمنت 8 مشاريع لدعم التوريد وسلاسل الإمداد و3 مشاريع لدعم النفقات الرأسمالية.

ويوفر البرنامج التمويلي الذي أطلقه الصندوق في العام 2019 حلولاً مالية تحفيزية بالتعاون مع البنوك الإماراتية بهدف دعم وتمكين نمو الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية، حيث خصص ميزانية تبلغ 700 مليون درهم للبرنامج.

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية والرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: حقق صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية تقدماً رائعاً في مجال تطوير الاستثمارات الاستراتيجية والملكيات الفكرية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بفعالية ملحوظة.

وأكد أن قرار شمول قطاع الطيران ضمن القطاعات التي يستهدفها الصندوق خطوة ناجحة وستساهم في دعم وتطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الله الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: يراجع الصندوق بشكل دوري تغيرات السوق والقطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تحديث خطط البرنامج، وبناء على ذلك تم توسيع نطاق البرنامج ليضم الشركات العاملة في قطاع الطيران.

والجدير بالذكر أن هذه الإضافة ستعزز من مسؤوليتنا المتمثلة في تمكين القطاعات الاستراتيجية والاستفادة من علاقات التعاون التي تربطنا بالقطاعات المعنية.

وقالت زيانة الحميري، رئيس البرنامج التمويلي التابع لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: نهدف من خلال البرنامج إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاستراتيجية عبر توفير عدة آليات تمويلية.

وقد اكتسبنا خلال العامين الماضيين خبرات قيمة حول تحديات القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونعكف الآن على توفير حلول مبتكرة تستهدف احتياجات القطاع، مما يدعم بناء منظومة مستدامة ومتكاملة.

يوفر البرنامج التمويلي من صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية التي تعمل في قطاعات استراتيجية لتوسيع عملياتها وتطوير قدراتها وابتكار منتجات وحلول جديدة.

ويشكل التمويل المقدم مؤخراً لدعم مؤسسة الحمراء التجارية مثالاً على نجاحات البرنامج، والذي شمل تمويل متطلبات سلاسل التوريد لمشاريع استراتيجية تزيد قيمته على 40 مليون درهم.

وقال علي المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة الحمراء التجارية: ساهم الصندوق في دعم تنمية المؤسسة، حيث إن التمويل مكننا من الانضمام إلى سلسلة التوريد، مما أدى إلى تعزيز تقديم خدماتنا إلى القطاعين العام والخاص، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع الصندوق في مشاريع مستقبلية.

ويركز صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، على العوائد المالية والآثار الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية داخل الإمارات، وذلك عن طريق الاستثمار في الشراكات المحلية والدولية والتمويل التنموي للقطاع الخاص في الإمارات.

والحمراء هي شركة إماراتية تعمل في مجال التصميم والبناء وتكامل الأنظمة والتخصيص وتصنيع أنظمة الدعم الأمني. وموّل صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية الشركة لتمكينها من الانضمام إلى سلسلة التوريد وتسليم العقد حسب المخطط.

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