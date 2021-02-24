تحالف «بريزم» و«رويال استراتيجيك بارتنرز» يجري محادثات للاندماج مع مجموعة بي. إف. سي.

المصدر: دبي - البيان

أعلن تحالف مجموعة «بريزم» و«رويال استراتيجيك بارتنرز»، الذي يستحوذ على الإمارات العربية المتحدة للصرافة، إجراء محادثات مع مجموعة بي. إف. سي القابضة لإتمام عملية اندماج محتملة من شأنها أن تخلق قوة إقليمية للخدمات المالية في الشرق الأوسط مع تراخيص للعمل في أكثر من 30 دولة.

وكانت مجموعة «بريزم» شكلت تحالفاً مع رويال استراتيجيك بارتنرز في ديسمبر 2020 لإتمام عملية شراء أصول فينابلر التي تمتلك حضوراً متميزاً عبر 170 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة للصرافة وإكسبرس موني وTimes of Money. وتضم مجموعة بي. إف. سي القابضة منتجات وخدمات مالية منها BFC Forex و BFC Payments.

وحققت المحادثات مع مجموعة بي. إف. سي. القابضة تقدماً ملموساً، ومن المقرر الانتهاء من الصفقة بحلول الربع الثاني من العام 2021. ومن شأن هذه الصفقة أن تنشىئ أكبر مجموعة لخدمات تحويل وصرف العملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح المشغل الوحيد الذي يتمتع بوجود مباشر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وحقق التحالف تقدماً كبيراً، منذ موافقته على الاستحواذ على فينابلر. وعين التحالف، في ديسمبر، البنك موليس أند كومباني، وهو بنك استثماري، مستشاراً لإعادة هيكلة ديون مجموعة فينابلر، كما عين، في وقت سابق من هذا الشهر، شركة ماتريكس للخدمات المالية العالمية لتقديم الدعم لاستراتيجيات غسيل الأموال والامتثال المالي.

وقال أمير ناغامي، الشريك المؤسس لمجموعة بريزم: واثقون من نجاح هذه الصفقة ومتحمسون لاتخاذ خطوة رئيسية نحو إنشاء شركة خدمات مالية رائدة عالمياً في المنطقة. نحن في بداية حقبة جديدة من صناعة الخدمات المالية في الشرق الأوسط وسوف تلعب المجموعة المشتركة من خلال مكانتها الجديدة، دوراً رائداً في تحول هذا القطاع، إذ نخطط للاستفادة من التطورات التكنولوجية لنصبح أول شركة خدمات مالية متعددة القنوات في المنطقة، لنقدم أنظمة دفع سريعة وفعالة لأكثر من 24 مليون عميل.

وقال د. حمد العلي، الرئيس التنفيذي في رويال استراتيجيك بارتنرز: يعكس هذا الدمج المقترح، التقدم السريع الذي أحرزه التحالف نحو تحقيق هدفه المتمثل في إنشاء شركة تكنولوجيا مالية إقليمية يمكنها المنافسة على الساحة العالمية. ونمتلك فرصة هائلة لبناء مجموعة خدمات مالية متميزة، تستطيع تغيير طريقة إجراء المعاملات في المنطقة والعالم بأسره.

وقال زياد الشعار رئيس مجلس إدارة مجموعة بي. إف. سي: «تتواجد المجموعة في المنطقة منذ أكثر من قرن، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت المجموعة سمعة طيبة في النزاهة والابتكار. يمثل الدمج المقترح فصلاً جديداً في تاريخ الشركة وسيضمن لها مستقبلاً مزهراً تحت مظلة الملكية الجديدة».

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