اتفاقية تعاون بين اقتصادية عجمان و«آفاق» لتمويل مشاريع رواد الأعمال والمستثمرين

المصدر: عجمان- البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع آفاق الإسلامية للتمويل، وذلك في إطار حرص الدائرة على تحقيق رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد الطرفان حرصهما على بناء وتعزيز علاقات التعاون بينهما بشكل فعال لخلق شراكة متميزة، وتحقيق التكامل في مجالات العمل المشتركة، بما يخدم التوجهات المحلية والاتحادية، خصوصاً أن اقتصادية عجمان تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة، والتي تتناغم مع توجه آفاق الإسلامية للتمويل، والتي تعنى بتوفير حلول تمويلية وائتمانية ودعم المنشآت الاقتصادية المختلفة.

وقال عبد الله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، إن روّاد الأعمال والمستثمرين يحظون بجل اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة، وعليه تسعى الدائرة دوماً إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والمستثمرين، وتوفير المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب والملائم لمختلف شرائح المستثمرين، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه دعم رواد الأعمال والمستثمرين لزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات والمعوقات والمخاطر، التي قد تؤثر على الاستمرارية في سوق الاستثمار بالإمارة، وبما يعزز ثقة المستثمر في اقتصاد الإمارة.

وأوضح الحمراني أن المرحلة الأولى من الشراكة مع آفاق الإسلامية للتمويل تتضمن تمويل المنشآت المتعثرة وتقديم الدعم المالي والائتماني، والذي سيمكنها من البقاء في سوق الاستثمار، على أن يتم تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الشركة لتشمل خدمات أكثر عمقاً وشمولية لكل القطاع، والخدمات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل: إن الشركة ترحب بالشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية، كما ترحب بالتعاون معها كونها جهة حكومية محلية ذات توجه استراتيجي لدعم التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وهو الأمر الذي يتوافق مع توجهات آفاق الإسلامية للتمويل، والتي تعتبر شريكاً استراتيجياً للعديد من الجهات الاتحادية والمحلية.

وأضاف: نسعى إلى دعم اقتصاد الدولة، وذلك بدعم مشاريع الشركات المتوسطة والصغيرة، ونسعى دائماً بتقديم حلول مالية وائتمانية على مختلف الصعد للأفراد والمؤسسات، بما يحقق دعم توجهات دولتنا الحبيبة.

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