«الصكوك الوطنية» تفتتح فرعاً في صحارى سنتر الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية» افتتاح فرعها الجديد في إمارة الشارقة، وتحديداً في «صحارى سنتر». ويضاف الفرع إلى الفروع الأخرى للشركة في أبوظبي ودبي ومدينة العين، فضلاً عن المركز الرئيسي الذي يقع في دبي، وهو ما يساهم في زيادة الرقعة الجغرافية التي تغطيها الشركة في الإمارات، وسيساهم في تعزيز نشر ثقافة الادخار في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي، إن افتتاح الفرع في إمارة الشارقة «صحارى سنتر» كان ضرورة لا غنى عنها، نظراً لأهمية هذه الإمارة في المسيرة الاقتصادية للدولة وكثالث أكبر إمارة من حيث تعداد السكان.

وأضاف إن الإمارة تتميز بالطابع العائلي، وهو ما يبرر ضرورة تواجد «الصكوك الوطنية» في هذه الإمارة، خصوصاً أن هذه الفئة من المجتمع، هي الركيزة التي تستهدفها الشركة في إطار استراتيجيتها الرامية للتشجيع على ثقافة الادخار ومساعدتهم في ترتيب أولوياتهم المالية بشكل حكيم وتقسيم النفقات إلى فئات يسهل من

خلالها ضبط المصاريف وتحديد المبلغ الواجب ادخاره والالتزام بذلك، من أجل أن تصل إلى الاستقرار المالي السليم.

وأضاف إن افتتاح هذا الفرع أتى لسببين رئيسيين، الأول هو الانتشار الجغرافي لعملاء الصكوك الوطنية في كل إمارات ومدن الدولة، وهو ما يتطلب القرب من العملاء لذلك كان لا بد من افتتاح فرع للشركة في الشارقة، ما يسهّل عميلة الادخار للعملاء المتواجدين في الإمارة والمدن المجاورة. أما السبب الثاني، فيتمثل في هدف الوصول إلى كل سكان دولة الإمارات لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع بكل أطيافه، والتي من المخطط أن تفتتح بموجبها الشركة فروعاً في كل إمارات الدولة ومدنها، إن شاء الله.

وأكد العلي أن التوسع الذي تشهده «الصكوك الوطنية» من خلال افتتاح فروع لها في الإمارات، يؤكد النجاح الذي تشهده الشركة في أعمالها، والذي تؤكده نسبة النمو خلال 2020، حيث ارتفعت قيمة المدخرات في محفظة الشركة 21% عن العام 2019. ويساهم ذلك في نشر ثقافة الادخار في الإمارات لتقوية الصحة المالية، وهو ما نطمح إلى تعميمه على كل فرد في الإمارات سواء أكان مواطناً أم مقيماً.

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