اتفاقية شراكة بقيمة 200 مليون دولار لطرح حلول مستدامة لاستخلاص الماء من الهواء بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

وقعت «كونتيك العالمية»، تحالف الشركات الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على صعيد توفير برامج التكنولوجيا الزراعية، وشركة «ميثري أكواتيك» المتخصصة بتطوير التقنيات المبتكرة لاستخلاص الماء من الهواء، اتفاقية شراكة استراتيجية، لتوفير حلول المياه المستدامة وواسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الشراكة إلى تأسيس أعمال تزيد قيمتها على 200 مليون دولار (735 مليون درهم) في مجال حلول استخلاص الماء من الغلاف الجوي في المنطقة، خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

وبموجب الشراكة، سيعمل الطرفان على توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب بأسلوب مستدام، عبر التركيز على بناء الكفاءات والقدرات بالاستفادة من خبراتهما المشتركة، لتنفيذ مشاريع شاملة لاستخلاص المياه من الغلاف الجوي لأغراض الشرب والري بالتنقيط في المناطق التي تواجه شحاً في الموارد المائية.

وتتمتع مجموعة «كونتيك العالمية» بحضور قوي في مجالات الزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والتصنيع. ومن خلال شركة «جرين فيلدز» التابعة لها، والتي تعمل على ابتكار حلول التكنولوجيا الزراعية المستدامة والمربحة، تزاول المجموعة عملها في مجال الزراعة العضوية في بلدان عدة ضمن منطقة الشرق الأوسط، وتوفر مدخلات حيوية تسهم في تنمية المحاصيل الزراعية والحد من التكلفة، التي يتكبدها المزارعون بنسبة تصل حتى 60%.

وتسعى «كونتيك العالمية» إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على صعيد توفير حلول المستدامة عبر تقنية استخلاص الماء من الهواء، التي توفرها «ميثري أكواتيك» في الهند. ويجري حالياً استخدام هذه التقنية على نطاق واسع من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ورواد القطاع الخاص، وهي الحل الوحيد لاستخلاص الماء من الغلاف الجوي المعتمد من قبل وزارة المياه الهندية.

وتعد «ميثري أكواتيك» من الشركات الداعمة لـ«مبادرة ولاية الرؤساء التنفيذيين في مجال إدارة المياه» التابعة للأمم المتحدة، وهي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديداً الهدفين السادس والسابع.

وقال الدكتور بينوي بيري، رئيس مجلس إدارة «كونتيك العالمية»: يسعدنا الكشف عن هذه التقنية المبتكرة وعالية الكفاءة، من حيث التكاليف لتوفير حلول متكاملة لاستخلاص الماء وتقديمها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وانسجاماً مع رؤيتنا الجوهرية، تأتي شراكتنا مع «ميثري أكواتيك» لتسهم في توسيع نطاق خدماتنا، لتشمل حلول المياه القابلة للتطوير والقادرة على استخلاص الماء من الهواء على نطاق واسع، ووفقاً لأسس مستدامة. ويمثل هذا الحل خياراً مثالياً لمواجهة مشكلة نقص المياه العذبة التي يتوقع لها أن تأخذ منعطفاً حرجاً في السنوات المقبلة.

وتتمتع حلول استخلاص الماء من الهواء بالقدرة على التصدي لمشكلة شحّ المياه التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ متوسط توفر المياه للفرد 1200 متر مكعب فقط في العام مقارنة مع 7 آلاف متر مكعب سنوياً في المناطق الأخرى. وستساعد الحلول أيضاً على مواجهة مشكلة شح المياه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم استخدام نحو 85% من المياه المسحوبة للأغراض الزراعية.

ووفقاً لدراسة أجرتها «الوكالة الدولية للطاقة»، قامت الإمارات والجزائر والكويت وليبيا وقطر والسعودية، وهي أبرز ستة مستخدمين لحلول تحلية المياه في المنطقة، بتسخير نحو 10% من الطاقة الرئيسية من مصادر النفط والغاز لأغراض التحلية.

وتنتج محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48% من إجمالي المياه المحلاة عالمياً، ونظراً لأن هذه المحطات تعمل باستخدام الوقود النفطي، فهي تسبب ضغطاً متزايداً على استخدام الهيدروكربون، ما يزيد من البصمة الكربونية الكبيرة للمنطقة.

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