"الطيران المدني" تراقب إدخال أية تحديثات على بوينغ 777 المجهزة بمحرك بي دبليو 400 "PW4000"

المصدر: وام

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل بصورة وثيقة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لمراقبة الوضع الحالي الخاص بإدخال أية تحديثات على طائرة بوينغ 777 المجهزة بمحرك بي دبليو 400 "PW4000".

وأضافت الهيئة - في بيان صدر عنها اليوم - أن الشركات الإماراتية لا تشغل حاليًّا أية طائرة مسجلة تعمل بمحركات بي دبليو 400 ، كما لا توجد أية طائرة أجنبية بهذا المحرك تعمل في مطارات الإمارات ومجالها الجوي.

وأضافت الهيئة أن الإجراءات المُتخذة من طرف دولة التصميم والدول التي تشغل هذه الطائرات كافية ولا توجد حاجة لاتخاذ أية إجراءات إضافية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المرحلة.. وقالت : " نحن نقوم بمراقبة الوضع باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة".



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز