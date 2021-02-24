الإمارات بوابة عبور شركات الدفاع العالمية إلى المنطقة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

خطت الإمارات بتفرد، لتصبح بوابة رئيسية للشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية والطيران والحلول والأنظمة الذكية، لتوسيع أعمالها وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة وموقعها الاستراتيجي المتميز، وذلك بما يسهم في تقوية وتعزيز مكانتها باعتبارها فرصة مهمة للمستثمرين الأجانب، الذين يتطلعون لضخ استثمارات أو التوسع والنمو في المنطقة.

وقال مسؤولون بشركات دفاعية وعسكرية عالمية لـ«البيان»، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»: إن الإمارات هي البوابة الرئيسة من أجل زيادة تعزيز الوجود والمعاملات في المنطقة، إذ تعد الدولة فرصة مثالية لكل الشركات العاملة في مختلف القطاعات ليس فقط الصناعات الدفاعية والعسكرية فقط، وذلك للدخول والتوسع في أسواق الشرق الأوسط.

وذكروا أن الشركات العالمية تسعى من خلال وجودها في الإمارات إلى وضع استراتيجية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على تحقيق نمو جديد، وتحقيق الشراكات الإقليمية وتطوير فرص أعمال جديدة وناشئة في المنطقة، مشيرين إلى أن نجاح الدولة في تنظيم المعرض في دورته هذا العام رغم التحديات الصعبة، التي يعيشها العالم بسبب جائحة «كورونا» يعد شهادة نجاح وتفوق، إذ سمحت للشركات بالعودة مرة أخرى للمعارض الحية، وتسليط الضوء على الحلول والمنتجات الأمنية والعسكرية.

متطلبات أمنية

وقال برنارد دن، رئيس شركة «بوينج» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن معرض «آيدكس» يُعد أكبر معرض دفاعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو يمثل فرصة جيدة لعرض منتجاتنا وخدماتنا لدعم المتطلبات الأمنية والدفاعية في هذه المنطقة.

وأضاف دن أن «بوينج» تناقش خلال أسبوع «آيدكس» القدرات المهمة والاحتياجات المستقبلية لعملائها في المنطقة، وعرض القدرات الجديدة التي ستوفرها «بوينج» في السوق كطائرات ونظام تدريب الطيارين المتقدم «T-7»، وناقلة التزود بالوقود الجوية «KC-46A Pegasus» والمروحية العمودية «CH-47F Chinook» المتقدمة متعددة المهام ونظام سلاح الليزر «CLWS».

وذكر أن «بوينج» لديها منطقة الخليج قاعدة عملاء متنامية لمجموعة الأنظمة الذاتية، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد سوقاً مهماً للغاية ذا أهمية استراتيجية، من حيث النمو والشراكات والاستثمارات والمشاريع الحالية، فيما تخطط الشركة لمواصلة المناقشات مع عملائنا في جميع أنحاء المنطقة، وتلبية الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة التي أثبتت كفاءتها وقوتها.

دفاع جوي

من جانبه، قال جاي ليتل، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كولينز إيروسبيس، إن الشركة تشارك لأول مرة في معرض حي للدفاع في منطقة الشرق الأوسط منذ تفشي الجائحة، بهدف تسليط الضوء على مجموعة حلول ومنتجات متنوعة، ومدى كفاءتها وسرعتها في مواكبة أولويات الشركاء العسكريين والتجاريين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وأضاف ليتل: إن الشركة تعرض خلال المعرض كذلك مجموعة متنوعة من الأنظمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة، وأنظمة الليزر، وأنظمة الطائرات المسيّرة ومضاداتها، وأجهزة الاتصال والملاحة الآمنة، وأنظمة المراقبة والتحكم، وإلكترونيات الطيران المتكاملة، ومقاعد النجاة.

وأشار ليتل إلى أن «كولينز إيروسبيس» تزاول أعمالها في الإمارات منذ عقود، متيحة للعملاء مجموعة من حلول وخدمات الدفاع والطيران التجاري، حيث تسهم حلول الشركة بمجال التقنيات الذكية في توسيع مدارك المستخدمين العسكريين حول الأوضاع الميدانية، ورفع سوية التعاون بينهم لإنجاز المهام بنجاح في ساحات القتال.

وأوضح أنه على الصعيد التجاري، فإن الشركة تعد واحدة من أكبر مزودي التجهيزات الداخلية وحلول إلكترونيات الطيران، التي تدعم أساطيل الطائرات التجارية لعدد من أسرع الناقلات الجوية نمواً في الشرق الأوسط، بما في ذلك «إيرباص 350» الجديدة، و«بوينج 787» و«بوينج 747-8»، و«بوينج 737 ماكس»، و«بوينج 777 إكس».

خبرة وابتكارات

وقال ثيبو ترانكارت، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة «سي ايه أي» لأنظمة التدريب والمهمات، إن الشركة تعرض خلال «آيدكس» و«نافدكس» أحدث الحلول والمنتجات وكذلك تتواصل مع الشركاء، حيث تجلب الشركة خبرة وابتكارات عالمية لتطوير القدرات والاستعداد والأداء والمتطلبات الأمنية لقوات الدفاع حول العالم، موضحاً أن رؤية الشركة للمنطقة تتوافق تماماً مع أولويات العملاء.

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