تعاون بين «تنمية القطاعات الاستراتيجية» و«إلكترو أوبتك سيستمز» و«إي بي آي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وشركة «إلكترو أوبتك سيستمز» من جهة في إطار المشروع المشترك بينهما، وشركة «إي بي آي» للصناعات الدقيقة من جهة أخرى اتفاقية تعاون مشترك، بشأن تصنيع وتوريد أجزاء من نظام السلاح الخفيف، الذي سيتولى المشروع إنتاجه وتطويره.

وقد أٌنشئ المشروع المشترك بين صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وشركة «إلكترو أوبتك سيستمز» لتصميم وتطوير نظام لسلاح خفيف متعدد المنصات من عيار 14.5 X 114 ملم في دولة الإمارات.

وقال عبد الله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «يلتزم الصندوق عبر شراكاته واستثماراته بمهامه التنموية لدعم تمكين القدرات الصناعية للقطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، ويسعدنا الحصول على دعم شريكنا المتميزة شركة «إلكترو أوبتك سيستمز» لتنفيذ ذلك الهدف. وستشارك شركة «إي بي آي» للصناعات الدقيقة، الرائدة في تصنيع قطع وأجزاء للصناعات المتقدمة في المنطقة، في إنتاج الأجزاء المهمة لهذا المنتج المتطور».

وقال كريستيان زيه، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي للصناعات الدقيقة: «انطلاقاً من شراكتنا الطويلة مع توازن، أقمنا منشأة حديثة أسهمت بشكل كبير في توسيع قدراتنا الإنتاجية، حيث بات بإمكاننا اليوم تصنيع القطع والأجزاء الرئيسية المطلوبة لدعم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وشركة إلكترو أوبتك سيستمز وتلبية متطلباتهما، ونتطلع إلى التعاون معهما لتعزيز القدرات المحلية والمساهمة في دعم القطاعات الاستراتيجية بالدولة».

من جانبه، قال عبد الرحمن البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة «إي او أس ادفانس تكنولوجيز» التابعة لشركة «إلكترو أوبتك سيستمز»: «سعداء بهذا التعاون الذي يجسد ثمرة للعمل المشترك بين الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاعات الاستراتيجية»، مؤكداً أهمية استغلال الموارد والقدرات المتوفرة في السوق المحلية وضرورة توجيه الاستثمارات نحو دعم ابتكارات وتقنيات جديدة، بهدف المساهمة في دعم وتطوير وتعزيز أداء القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز