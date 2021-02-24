معدات خاصة بتوفير الحماية للمجتمعات في «آيدكس 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرض شركة أيه أس بي «Armament Systems & Procedures» في «آيدكس 2021» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض منتجاتها الدفاعية لأحدث الأجهزة الموثوقة من قبل المتخصصين العسكريين في مختلف دول العالم.

وقالت الشركة في بيان لها أمس إن مشاركتها الحالية في المعرض توفر لها الفرص الرائعة للدخول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط، حيث تعمل لأكثر من أربعة عقود في دعم القوات الأمنية والعسكرية التي تقوم بتوفير الحماية للمجتمعات.

وتعرض الشركة تصميمات منتجاتها المبتكرة ووظائفها الفائقة القوّة، ضمن منصة «تسليح القابضة»، حيث يُمكن للزوار الحصول على الإمدادات التكتيكية عبر مجموعة مُتميزة من المنتجات المُتاحة خلال المعرض مثل الهراوات، والقيود، وأدوات الدفاع، ومعدات الإضاءة والتدريب.

وقالت الشركة نحن سعداء بالتواجد في أكبر معرض ومؤتمر دفاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ننتهر هذه الفرصة لتقديم عروض رائدة لا يُمكن إغفالها من خلال توفير أرقى المُنتجات والخدمات للعارضين والضيوف الحاضرين في هذا الحدث العالمي المُميّز.

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