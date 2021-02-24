تدابير دبي تجعلها أكثر الوجهات العالمية أماناً

المصدر: دبي ـ البيان

تواصل مناطق الجذب السياحي في دبي التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة باستمرار، التي تشكل مصدر ثقة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وكذلك الزوار من مختلف أنحاء العالم بما يمكنهم من الاستمتاع بمجموعة من التجارب الفريدة ضمن بيئة آمنة.

وتعمل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المختصة وغيرها من الأطراف المعنية في القطاع لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات المتبعة في الإمارة.

واعتمدت الوجهات إجراءات مكثفة وبرامج متخصصة لتدريب موظفيها والعاملين لديها، وإجراء عمليات تنظيف وتعقيّم بانتظام لكافة الأماكن التي يتم فيها الاتصال المباشر مع الضيوف، من بينها ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتدابير الاحترازية الجديدة لمناطق الجذب السياحي الرئيسة في دبي، ومختلف الوجهات الترفيهية. وخفضت مراكز التسوق منها «دبي مول» و«مول الإمارات»، سعتها الاستيعابية إلى 70 % حتى 28 فبراير الجاري.

وعلّقت القرية العالمية، مؤقتاً جميع العروض المسرحية والمتجوّلة كعروض الألعاب النارية والفقرات الترفيهية كإجراء احترازي، وتستمر القرية بالترحيب بضيوفها في أجنحة الدول المتنوعة، إلى جانب أكثر من 200 مطعم ومقهى لتوفّر أكبر تشكيلة من خيارات مأكولات الشارع على مستوى المنطقة.

وقام برج خليفة، بتطبيق نظام صحي جديد يشمل الشراء المسبق للتذاكر عبر الإنترنت، وخدمات المدفوعات الرقمية، وفحص درجة حرارة الموظفين والضيوف وإجراءات التعقيم الصارمة التي يتم تنفيذها في جميع نقاط الاتصال.

كما قامت مجموعة «هيرو إكسبيرينسس غروب»، المتخصصة بتنظيم الرحلات التراثية الراقية ومغامرات المناطيد الهوائية، بتعيين مدير متخصص بشؤون النظافة لضمان الامتثال الدائم للإرشادات المتعلقة بفيروس «كورونا».

وقامت «آي إم جي» بتكثيف البروتوكولات الخاصة بها، لتشمل عمليات التنظيف والتعقيم اليومية، مع تحديد أعداد الزوّار داخل محلات التجزئة ومناطق تناول الطعام، فضلاً عن كاميرا قياس حرارية على جميع المداخل.

إرشادات وقائية

ويطبق «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية، إرشادات وقائية صارمة بما فيها شراء التذاكر عبر الإنترنت وفحص درجة الحرارة عند الوصول وإجراءات التعقيم المكثّفة في جميع نقاط الاتصال. وقامت «ليغولاند» دبي، و«ليغولاند واتر بارك»، بإضافة إجراءات الصحة والسلامة في مناطق تجارب بناء قطع الليغو، ومناطق اللعب المغلقة للحد من ازدحام الأطفال.

وأجرت حديقة «لاغونا» المائية، تعديلاً على الطاقة الاستيعابية للحديقة مع حملات تعقيم وعمليات تنظيف يومية مكثّفة، إلى جانب برامج التدريب التوعوية لموظفيها حول فيروس «كورونا»، والالتزام بارتداء معدّات الوقاية طوال فترة تواجدهم.

وافتتح فندق «أتلانتس نخلة جميرا» مختلف مرافقه بما فيها المسابح والمطاعم والشواطئ مع تحديد القدرة الاستيعابية لكل منها، مع السماح للعائلات بالجلوس لمجموعات لا تتعدى خمسة أشخاص، وذلك لتعزيز ثقة الضيوف وتشجيعهم على زيارة الفندق والحجز فيه خلال هذه الفترة، كما يوفر الفندق إمكانية إلغاء الحجز قبل 24 ساعة بشكل مؤقت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز