12 % انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العام الماضي.. و«آبل» تعود للصدارة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أظهر تقرير حديث حول مبيعات الهواتف العالمية الصادر عن مؤسسة الأبحاث «غارتنر»، انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في العالم بنسبة 12% خلال 2020 لتصل إلى 1.35 مليار دولار، بسبب انخفاض ثقة المستهلك والارتفاع في سلسلة التوريد العالمية على خلفية جائحة «كورونا» بشكل أساسي، فيما بلغت نسبة الانخفاض في الربع الرابع 5% فقط بمبيعات بلغت 385 مليون دولار.

وللمرة الأولى منذ خمس سنوات عادت «آبل» - التي وصل إجمالي عوائدها في الربع الرابع 2020 إلى 111.4 مليار دولار - لتتصدر سوق الهواتف الذكية، بعدما تمكنت الشركة من بيع ما يقارب 80 مليون هاتف «آيفون» في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنمو 15% عن الفترة نفسها من العام الأٍسبق، مع توقع استمرار زخم المبيعات لعملاق التكنولوجيا الأمريكية في الفصل الأول من العام الحالي.

وعزا التقرير نمو مبيعات «آبل» بشكل رئيس إلى إطلاق الشركة تقنية الجيل الخامس في جميع هواتفها. في المقابل انخفضت مبيعات سامسونغ بنسبة 12% وهواوي بنسبة 41% في الفترة نفسها لتصل إلى المرتبة الخامسة عالمياً بسبب العقوبات الأمريكية على الشركة الصينية بشكل رئيس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز