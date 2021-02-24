توحيد جوائز سيتريد وقائمة لويدز لتكريم المتميزين في الصناعة البحرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جوائز سيتريد البحرية، وجوائز قائمة لويدز، أنه سيتم دمج أعمالهما الخاصة بالفعاليات، اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا، ليتم تقديمها كبرنامج موحد لجوائز تكريم مجتمع الأعمال البحري. ووفقًا لتقرير صادر عن الأونكتاد، من المتوقع أن تستمر معدلات التجارة البحرية في الارتفاع بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 3.4 % حتى عام 2024.

تحول شامل

وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد: مع التطور المستمر الذي تشهده الصناعة، من الضروري أن يكون هناك جهة معتمدة ترصد هذا النمو، وتكرم أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة التي يتم تطبيقها في الصناعة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز التقدم في الصناعة ووضع المعايير للتميز.

خطوة محوريةوأضاف هايمان: تم اتخاذ هذه الخطوة المحورية للجمع بين خبرات فرق العمل المختلفة لدينا، وبناء على فهمنا العميق لاحتياجات القطاع البحري، حيث سيدعم خبراؤنا في كلتا الجائزتين بشكل موحد وجماعي استراتيجية تعزيز الصناعة، عبر كيان واحد تقوده شركة إنفورما ماركتس.

ويجري حاليًا تطوير وتقييم كامل للفعاليات والأقاليم التي سيتم تغطيتها، إضافة إلى تحديد فئات الجوائز ومجالات التكريم والتميز التي سيتم التركيز عليها، وسنقوم بالإعلان عن كل تلك الجوانب ومشاركتها مع المعنيين في الوقت المناسب.

وستبقى خدمات النشر ومراكز المعلومات والدراسات لكل من سيتريد البحرية وقائمة لويدز مستقلة عن بعضها ولن يتم دمجها أو إجراء أي تعديل على عملياتهما التشغيلية الحالية، وستواصل الشركتان تطوير المنتجات والخدمات المتميزة بشكل مستقل.

وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات في سيتريد ماريتايم: من خلال هذا التضافر والتوحد فيما بيننا، فإننا سنكون قادرين على توفير المزيد من القيمة المضافة. ونتطلع إلى التواصل مع شركائنا للكشف عن خططنا المستقبلية لفعالياتنا القادمة في العام الجاري». وانطلقت جوائز سيتريد منذ 17 عامًا، وتم تنظيم النسخة الأخيرة منها افتراضيًا لأول مرة العام الماضي، في حين تم تأسيس جوائز قائمة لويدز منذ أكثر من 20 عامًا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز