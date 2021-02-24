تكريم الفائزين بجائزة الصناعة الخضراء

المصدر: دبي - البيان

شاركت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، الذراع الترويجية للصادرات في اقتصادية دبي، في النسخة السادسة والعشرين من معرض جلفود، وأعلنت عن الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة دبي للصناعة الخضراء والتي تهدف إلى تشجيع الصناعات في دبي على النمو بطريقة مستدامة بما يتماشى مع رؤية استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وشهد اليوم الافتتاحي لمعرض جلفود أيضاً إطلاق مؤسسة دبي للصادرات النسخة المطورة من بوابة «المصدرين»، المنصة المعرفية والخدمية التي تستخدم مزيجاً مبتكراً من المحتوى الرقمي والحلول التقنية لخدمة المصدرين في دولة الإمارات.

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