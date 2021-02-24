«الإمارات للشحن» تنقل 220 ألف طن مواد غذائية

المصدر: دبي - البيان

أكّدت «الإمارات للشحن الجوي» التزامها نحو صناعة الأغذية والمشروبات العالمية من خلال مشاركتها في «جلفود 2021»، أكبر معرض سنوي لتجارة الأغذية والمشروبات في العالم، والذي يقام في دبي ويجمع الحدث تشكيلة واسعة من المشاركين من نظام إمداد الأغذية والمشروبات من أنحاء العالم، موضحةّ أنها قامت بنقل 220 ألف طن مواد غذائية في 2020 - عام الجائحة - ما يعزز جهود الناقلة في دعم صناعة الغذاء في العالم.

مشاركات

ودأبت «الإمارات للشحن الجوي» على المشاركة في الدورات السابقة من «جلفود»، كما نجحت في تقديم بعض عملائها من الشركات الصغيرة من أنحاء العالم إلى كبريات شركات توريد الأطعمة والمشروبات في هذا الحدث.

ودعت الناقلة في مشاركتها هذا العام بعضاً من شركائها وعملائها في قطاع الشحن لعرض إمكاناتهم اللوجستية بشكل مشترك ضمن جناحها. وتدعم «الإمارات للشحن الجوي» جانباً مهماً من الخدمات اللوجستية العالمية عبر الحدود في تجارة الأغذية والمشروبات، ونقل الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية واللحوم والمكونات الغذائية، والأغذية والمشروبات الجاهزة للاستهلاك على رحلاتها عبر القارات الست.

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