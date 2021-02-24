رقم قياسي لمعاملات «الإمارات دبي الوطني كابيتال» لرأس مال الدين

المصدر: دبي - البيان

سجلّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، رقماً قياسياً في معاملات رأس مال الدين في عام 2020. ونجح فريق أسواق رأس مال الدين في إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية باستكمال قرابة 60 معاملة في عام 2020 بدول التعاون الخليجي وتركيا والهند والصين وروسيا.

وكان الفريق استكمل تسعير 10 معاملات في يناير 2021، ولديه حالياً قائمة متميزة من المعاملات المتوقع استكمالها في الربع الأول 2021. وحلّت الشركة ثالثة من حيث عدد معاملات الصكوك الدولية المنفذة بنجاح في 2020، كما حلّت بالمراكز السبعة الأولى في إصدار السندات المقومة بالدولار بوسط وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2020 (طبقاً لبلومبرغ).

وقادت الشركة عدّة معاملات لإصدار الصكوك بنجاح، منها صكوك استدامة أصدرها البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار وتذهب إيراداتها لمساعدة الدول الأعضاء على الحدّ من تداعيات كوفيد - 19، ودعم الدائرة المالية بحكومة دبي لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار مدة 10 سنوات وسندات حكومية بقيمة مليار دولار مدة 30 عاماً، في أول معاملة تعود بها الدائرة إلى أسواق رأس المال العام منذ 2014.

ونفذ الفريق أول معاملتين له في روسيا، إذ قام بتسعير سندات ممتازة بـ600 مليون دولار مدة 5 سنوات لمصلحة بنك موسكو الائتماني؛ وسندات الشق الأول بقيمة 300 مليون دولار لمصلحة بنك «سوفكومبانك».

وفي ضوء الانتشار المتزايد لإصدارات السندات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، قاد فريق أسواق رأس مال الدين في بنك الإمارات دبي الوطني 5 إصدارات من هذا النوع في عام 2020، ومنها إصدار صكوك تحوّل بقيمة 500 مليون دولار مدة 5 سنوات لمصلحة «الاتحاد للطيران»، أول صكوك من نوعها على مستوى العالم؛ وإصدار سندات زرقاء بقيمة 450 مليون دولار أمريكي لمصلحة «البنك الصناعي الصيني» وسندات اجتماعية بقيمة 750 مليون دولار لمصلحة «فاكيف بنك» التركي.

وشهدت أسواق رأس مال الدين عدداً كبيراً من الإصدارات في 2020، إذ اغتنمت العديد من الدول والمؤسسات في منطقة الخليج أسعار الفائدة المنخفضة لإصدار كميات كبيرة من السندات والصكوك. ففي 2020، جمع المقترضون في المنطقة مبلغاً قياسياً قدره 118 مليار دولار من خلال طرح السندات.

وقال فهد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: حققت الشركة نجاحات كبيرة على صعيد توفير حلول ومنتجات التمويل المصممة خصيصاً للعملاء، بما فيها التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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