ارتفاع الأسهم المحلية واستمرار تحسن السيولة

المصدر: دبي – عمرو عادل

سجلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات أمس وسط استمرار تحسن مستويات السيولة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي اتجاهه وأغلق مرتفعاً بعد 5 جلسات متتالية من الهبوط مع عودة عمليات الشراء الانتقائي على أسهم العقارات والاستثمار، فيما واصل سوق أبوظبي صعوده للجلسة الرابعة مستمداً الدعم من بعض الأسهم القيادية بقطاعي العقارات والطاقة.

وارتفع سوق دبي 0.2% مقترباً من مستوى 2550 نقطة ليغلق عند 2547.24 نقطة، بينما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.17%، إلى 5670.93 نقطة.

وعزز قطاع الاتصالات أداء الأسواق، مع صعود «دو» بنحو 3% بدعم من بدء تفعيل قرار زيادة نسبة تملك الأجانب حتى نسبة أقصاها 49%، كما ارتفع سهم «اتصالات» بنحو 1% بعد الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2020.

وزادت السيولة الكلية في السوقين لتتجاوز 1.33 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في أبوظبي، و244.23 مليوناً بدبي. وجرى تداول 303.78 ملايين سهم، منها 163.32 مليوناً في أبوظبي، و140.46 مليوناً بدبي من خلال 6586 صفقة.

سوق دبي

ودفع سوق دبي للارتفاع صعود قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، مع صعود «دو» بالنسبة ذاتها تزامناً مع إعلان الشركة رفع نسبة تملُّك الأجانب.

كما ارتفع قطاع العقارات 0.11% مع ارتفاع «إعمار مولز» 1.82%، و«إعمار للتطوير» 3.1%، و«داماك العقارية» 0.88%، فيما تراجع سهم «إعمار العقارية» 0.83%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.4%، مع صعود «سوق دبي المالي» 1.98 %، فيما تراجع «شعاع كابيتال» 1.89%، وزاد قطاع الخدمات بنسبة 1.34% فيما ارتفع قطاع السلع 0.8%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة طفيفة 0.07% مع تراجع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% فيما استقر سهم «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير عند 11.35 درهماً.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 67.37 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 29.2 مليون درهم يليه «دو» 23.57 مليون درهم فيما تصدر قائمة أكبر الارتفاعات «إعمار للتطوير» بنسبة 3.1%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.95%..

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 36.24 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 0.91% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.49% مع صعود «الدار» 0.55%.

وزاد قطاع الطاقة 0.55 %، وصعد قطاع السلع الاستهلاكية 2.2 %. فيما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.25% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.4% و«الشارقة الإسلامي» 1.4% فيما استقر «أبوظبي التجاري» عند المستويات السابقة.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 270.2 مليون درهم، يليه «الدار» 265.3 مليون درهم. وحقق «الظفرة للتأمين» أكبر ارتفاع، بنسبة 13.04%، فيما كان «اسمنت الخليج»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.9 %. وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 161.45 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

إفصاحات

★ أقر مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات البيانات المالية لعام 2020، حيث سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 56.87 مليون درهم، مقابل 67.36 مليوناً في 2019. وحدد المجلس 24 مارس المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

★ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 4 مارس المقبل.

★ تعقد شركة أمانات القابضة اجتماعاً لمجلس إدارتها غداً، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

★ دعت شركة الأغذية المتحدة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 21 مارس المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 65%. كما أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 6 مارس المقبل.

★ سجلت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير صافي خسائر 10.9 ملايين درهم في 2020 مقابل صافي ربح 4.1 ملايين درهم في 2019.

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