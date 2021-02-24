سوق أبوظبي يدرج صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

وسّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة منتجاته وخدماته مع إدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» تحت رمز التداول، وهو صندوق استثمار متداول ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل وشفاف ويخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (يوسيتس).

ويأتي إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الأحدث من «شيميرا كابيتال» استكمالاً للنسخة التي تحاكي المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تم إدراجها في السوق خلال شهر يوليو الماضي.

ويشكّل صندوق المؤشرات المتداولة الجديد أداة استثمارية سائلة قابلة للاستبدال والتداول بشكل كامل. ويهدف إلى تتبع أداء المؤشر الاسترشادي S&P UAE BMI Liquid 20/‏‏‏35 Capped Index (بلومبيرغ: SPUAECAP)، والذي يقيس أداء الأسهم السائلة المدرجة في الإمارات.

ويتضمن المؤشر أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في الدولة متيحاً للمستثمرين انكشافاً واسعاً على الاقتصاد الإماراتي.

كانت «شيميرا» أطلقت في يوليو 2020 صندوقها الأول للمؤشرات المتداولة «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة»، والذي تجاوزت قيمة أصوله المدارة 50 مليون درهم ليصبح ثالث أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدرج بأسواق المنطقة.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال السنوات المقبلة، الاستفادة من البيئة التنظيمية الفريدة لأبوظبي، والبنية التحتية، والاستقرار لتحفيز النمو طويل الأجل في جميع أنحاء الإمارة، وتخطي ضعف القيمة السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي للسوق: عملنا خلال العام الماضي على توسيع وتنويع باقة منتجاتنا وخدماتنا لتمكين المستثمرين من التحوط ضد المخاطر وتنفيذ استراتيجيات تداول متطورة، كما نجحنا في استقطاب العديد من عمليات الإدراج سواء في سوقنا الرئيسي أو منصة «السوق الثاني»، ما يدل على جاذبية سوق أبوظبي للأوراق المالية كوجهة مفضلة للإدراج.

توزيعات

سيدرج الصندوق وحدات الشريحة (د) ذات العائد المُوزع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم تقديم توزيعات الأرباح بالكامل للمستثمرين.

ويتفرع هذا الصندوق عن Chimera UCITS ICAV، وهو صندوق شامل مفتوح يعمل وفقاً لآلية إدارة الأصول الجماعية الإيرلندية وتديره شركة «فندروك مانجمنت»، ويخضع كل من الصندوق الفرعي وآلية إدارة الأصول الجماعية الإيرلندية لأنظمة البنك المركزي الإيرلندي.

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