توزيعات قياسية لـ«اتصالات»: 10.4 مليارات درهم بنسبة 120 %

المصدر: أبوظبي، دبي – رامي سميح وعمرو عادل

حظي سهما «اتصالات» و«دو» باهتمامات المستثمرين في جلسة تعاملات أمس، ليسجلا ارتفاعاً بنحو 1% و3% على التوالي.

وزاد سهم «اتصالات» 0.91% إلى 19.94 درهماً الإعلان عن توزيع أرباح قياسية بقيمة 1.20 درهم للسهم (120% من القيمة الاسمية للسهم)عن العام الماضي، بما فيها 40 فلساً أرباحاً إضافية توزّع لمرة واحدة.

واقترح مجلس الإدارة توزيع 40 فلساً للسهم عن النصف الثاني من 2020، لتصبح الأرباح النقدية الموزعة للسنة 80 فلساً للسهم. كما اقترح المجلس إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها، واقترح بدلا منه توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة 40 فلساً للسهم. ليصبح إجمالي توزيع الأرباح المقترحة للسهم 1.20 درهم للعام.

ويبلغ عدد الأسهم الحالي لاتصالات 8696.75 مليون سهم، بقيمة إسمية تبلغ درهما واحداً للسهم، ما يعني أن التوزيعات بنسبة 120% تبلغ 10.4 مليارات درهم.

وارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 2.95% ليغلق عند 6.63 دراهم مدعوماً ببدء سريان رفع نسبة تملك الأجانب سواء أفراداً أو مؤسسات أو شركات في أسهمها من 22% حتى 49%، وشهد السهم تداولات نشطة بلغت 3.57 ملايين سهم بقيمة إجمالية 23.8 مليون درهم.

وسددت شركتا «اتصالات» و«دو» 7.1 مليارات درهم رسوم حق الامتياز الحكومي، عن العام الماضي، بانخفاض 9.5% أو ما يعادل 749 مليون درهم مقارنة بنحو 7.85 مليارات درهم في 2019، وفق رصد «البيان».

وتظهر القوائم المالية أن قيمة الامتياز، الذي دفعته «اتصالات» بلغ 5.59 مليارات درهم من يناير إلى ديسمبر الماضي بانخفاض 4% أو 232 مليون درهم مقارنة بـ5.83 مليارات في 2019، فيما سددت «دو» 1.51 مليار درهم بتراجع 25.5% أو 517 مليون درهم مقارنة بنحو 2.03 مليار درهم في 2019.

ووفق حسابات «البيان»، بلغ إجمالي رسوم الامتياز للشركتين منذ 2012 نحو 67.65 مليار درهم، منها 52.99 مليار لاتصالات، و14.66 مليار درهم لـ«دو».

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