الإمارات ثاني أكبر سوق للرحلات الجوية

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن سوق الإمارات جاء في المرتبة الثانية كأكبر سوق للرحلات الجوية من حيث عدد المقاعد الدولية، بعدد 587 ألفاً و885 مقعداً مقابل 582 ألفاً و57 مقعداً في الأسبوع الذي ابتدأ من 22 فبراير الجاري.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بنحو 1.189 مليون مقعد، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بـ 302.2 ألف مقعد، ثم ألمانيا بـ 286 ألف مقعد، ثم المملكة المتحدة بـ 250.3 ألف مقعد.

وأوضحت بيانات للمؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، ولمدة أسبوع ارتفع بنسبة 1%.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 2.178 مليون مقعد.

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