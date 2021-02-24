7100 شركة في المراكز المالية العالمية في دبي وأبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

شهدت مراكز المال العالمية في دبي وأبوظبي نشاطاً كبيراً منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتهما الريادية في عالم المال على مستوى الخليج والشرق الأوسط بشهادة العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وتظهر إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني ارتفاع إجمالي عدد الشركات في المركزين الماليين إلى نحو 7100 شركة مع نهاية النصف الأول من فبراير2021 بزيادة 3.4% مقارنة بإجمالي العدد في نهاية 2020.

وبالإضافة إلى ما يحمله النمو المتواصل في عدد الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي المالي العالمي من دلالات تجسد استدامة نشاط الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، فإن هذه الأرقام تساهم في ترسيخ المكانة الريادية للمركزين مما سيزيد من تنافسيتها وجاذبيتها مقارنة بنظيرتها العالمية.

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