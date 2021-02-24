أبوظبي تسمح للفنادق بإشغال الغرف 100 %

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمنشآت الفندقية بإشغال غرف الفندق بنسبة 100%.

وأكدت الدائرة في تعميم أمس لتحديث الإجراءات الاحترازية وجهته للمنشآت الفندقية حصلت «البيان» على نسخة منه، ضرورة الالتزام بالسعة المحددة في التعميم السابق لمرافق الجيم وأحواض السباحة والشواطئ والسبا عند 50% والمطاعم والمقاهي عند 60%.

وشددت الدائرة على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية لفيروس كوفيد - 19 بما في ذلك التباعد الاجتماعي في جميع المناطق العامة بالفندق مثل الردهة والممرات على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضحت أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية إلى الالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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