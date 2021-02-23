سوق إلكتروني عربي للعقارات والسيارات الفاخرة واليخوت والسلع الثمينة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة رتزي لخدمات الويب والتسويق الإلكتروني من البحرين، أول سوق إلكتروني متخصص من نوعه بالخليج والمنطقة العربية لتسويق العقارات الفاخرة والسيارات الفارهة واليخوت والمجوهرات والسلع الثمينة، تحت عنوان www.Ritzylist.com ويشمل مختلف الماركات العالمية.

وقال مصطفى عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للشركة إن السوق يوفر مساحات إعلانية وتسويقية لكل من الشركات والأفراد ووكلاء الماركات العالمية لبيع وشراء كافة السلع الفاخرة والمنتجات الفارهة، كما يعمل السوق على توفير كافة الخدمات لتلبية المجتمعات الراقية والمخملية.

التحف النادرة

وأشار إلي أن «ريتزي ليست» Ritzylist.com يضم أكثر من 320 فئة مختلفة من مختلف الماركات العالمية تشمل العقارات الفاخرة والسيارات الفارهة واليخوت والقوارب الفخمة والمجوهرات والساعات والأحذية والحقائب الثمينة، وكذلك يضم هناك أقساماً للعطور والهدايا، كما يضم الموقع أركاناً للتحف النادرة والأثاث الراقي والانتيكات الفريدة، إضافة إلي قسم خاص للصقور والخيول.

ولفت مصطفى عبد العزيز إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة الفئات لتشمل كافة السلع والخدمات التي تتطلب جميع رغبات المجتمعات المخملية والراقية في البحرين والخليج والمنطقة العربية والعالم.

وبيّن أن السوق جذب فور طرح فكرة تأسيسه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاد الذين طرحوا عروضاً للمشاركة والاستحواذ والاندماج مع شركاتهم الكبرى، لافتاً إلى أن الشركة تدرس عدداً من العروض حالياً إلا أنها لم تحسم أي منها بعد.

خطة توسّع

وقال إن الشركة تمتلك خطة توسع أفقية وعمودية تقوم على زيادة الانتشار الخليجي والعربي والعالمي، وكذلك توفير منصة بحث متخصصة في كافة المنتجات والماركات الفاخرة، إضافة إلى الدخول في أسواق جديدة وخاصة في آسيا وأوروبا والأمريكيتين.

وحول آلية الاشتراك والإعلان عن العقارات والسيارات الفاخرة واليخوت والمنتجات والسلع الثمينة التي يقوم عليها السوق، أوضح عبد العزيز أن الشركة اتبعت أحدث الطرق المرنة والجديدة في تقنية المعلومات والإنترنت تسهيلاً على عملائها ورواد الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أنه ما على الراغبين في نشر أي من الإعلانات التسويقية أو الترويجية إلا زيارة www.Ritzylist.com والتسجيل واختيار واحدة من الباقات الترويجية المتنوعة التي يوفرها الموقع، ثم نشر المنتجات الخاصة بهم في آلية شديدة السهولة والمرونة توفر دعم الصور والفيديو والنصوص التحريرية.

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