أبوظبي تسمح مجدداً للفنادق بإشغالات غرف بنسبة 100%

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمنشآت الفندقية بإشغال غرف الفندق يصل إلى نسبة 100%.

وأكدت الدائرة في تعميم اليوم لتحديث الإجراءات الاحترازية وجهته للمنشآت الفندقية حصلت "البيان" على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بالسعة المحددة في التعميم السابق لجميع المرافق وتشمل الجيم وأحواض السباحة والشواطئ والسبا عند نسبة 50% والمطاعم والمقاهي عند نسبة 60%.

وشددت الدائرة على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية لفيروس "كوفيد -19” بما في ذلك التباعد الاجتماعي في جميع المناطق العامة بالفندق مثل الردهة والممرات على سبيل المثال لا الحصر.

واوضحت الدائرة انه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية إلى الالتزام تفاديا للإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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