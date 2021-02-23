14 مليار درهم صناعة تغليف الأغذية في الإمارات 2025

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هوت باك» الدولية، المتخصصة في تصنيع منتجات تعبئة وتغليف الأغذية والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها، خلال مشاركتها في معرض «جلفود 2021» المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، عزمها الاستفادة من فرص النمو غير المسبوقة في صناعة تغليف الطعام في الإمارات.

التعبئة الآمنة

وقال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوت باك» الدولية: «شهدت صناعة تغليف الطعام في الإمارات فرصاً غير مسبوقة للنمو في أعقاب جائحة وباء «كوفيد 19»، مع ارتفاع الطلب على خيارات التعبئة والتغليف الآمنة والمستدامة للمواد الغذائية.

وأدى النمو الملحوظ للتجارة الإلكترونية خلال الوباء أيضاً إلى تطورات جديدة على مستوى الصناعة مع إعطاء الأولوية لمواد التغليف الآمنة والنظيفة»، مشيراً إلى أن «قيمة صناعة تغليف المواد الغذائية في الإمارات بلغت 10 مليارات درهم خلال عام 2020، مع توقعات بنموها إلى 14 مليار درهم بحلول 2025.

ويدعم هذه الصناعة في الإمارات دخول مزيد من ماركات الأغذية العالمية إلى أسواق الدولة، لكونها تعتبر أحد أسرع الأسواق نمواً على مستوى المنطقة».

تنامي الطلب

وأضاف أن توجه الإمارات نحو الاستدامة، عزز الطلب على منتجات تعبئة الأغذية الصديقة للبيئة، فيما قاد تنامي الطلب على خدمات التوصيل المنزلي وازدهار التجارة الإلكترونية في الدولة، لا سيما خلال فترة تفشي وباء «كوفيد 19» إلى زيادة كبيرة في الطلب على منتجات تعبئة وتغليف الأطعمة.

وأوضح أن التحول نحو حلول التغليف الصديقة للبيئة يشكل تغيراً ملحوظاً في ديناميكيات السوق في الإمارات. فيما تمثل ابتكارات التغليف الذكية التي تتضمن استخدام تكنولوجيا النانو لضمان تمديد صلاحية المنتجات الغذائية وتعزيز سلامتها أبرز الاتجاهات الحديثة ضمن القطاع.

وتقوم «هوت باك» التي تأسست عام 1995 ويقع مقرها الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار في دبي، بتصنيع وتوريد أكثر من 3500 منتج من منتجات تعبئة وتغليف الأغذية، بما في ذلك مجموعة كاملة من حلول تعبئة الطعام ذات الاستعمال المفرد.

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