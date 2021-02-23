«أدنوك للتوزيع» توفر زيوت «فويجر» عبر موقع أمازون

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى الدولة في خدمات الوقود ومتاجر التجزئة إطلاقها اليوم مجموعة زيوت «فويجر» من خلال متجر أمازون الإلكتروني Amazon.ae، الأمر الذي سيتيح للعملاء شراء منتجات زيوت «فويجر» الخاصة بسيارات نقل الأفراد، والمحركات ذات الأداء العالي، عبر الإنترنت ليتم توصيلها مباشرة إلى عتبة بابهم.

وعقدت أدنوك للتوزيع شراكة مع موقع أمازون لبيع وتوصيل منتجاتها للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، والتي تشمل زيوت «فويجر SJ» البرونزي، والذهبي، والفضي المخصصة لمركبات نقل الأفراد التي تعمل بمحركات البترول والديزل، كما ستتوافر زيوت «ألترا»، و«بلس»، و«HPSD بلس» في عبوات 1 لتر و4 لترات وباقات أخرى متعددة العبوات.

وتتميز هذه المجموعة عالية الجودة من زيوت المحركات بأنها مصنّعة من زيوت أساسية فائقة الجودة، ومجموعة الإضافات المتطورة، والتي تم تصنيعها في مصنع أعدته الشركة خصيصاً لذلك.

وقد صُنعت الزيوت باستخدام زيت أساس فائق الجودة من زيوت المجموعة الثالثة لأدنوك (ADbase)، والتي تُنتجها أدنوك للتكرير باستخدام زيوت أساسية برافينية عالية الجودة في مصفاة الرويس المتطورة في دولة الإمارات.

وقال علي السعدي، نائب رئيس قسم الزيوت بشركة أدنوك للتوزيع: «في الوقت الحالي نركّز بشكل كبير على راحة عملائنا، ونمهد الطريق لتقديم أساليب جديدة ومبتكرة تسهل عليهم إمكان الحصول على منتجاتنا وكل ما يحتاجونه للعودة للطرقات بأمان.

نحن سعداء بتوفير احتياجات عملائنا عبر موقع أمازون الذي يعد شريكاً رائداً وموثوقاً به في مجال التجارة الإلكترونية الآمنة، ونتطلع إلى الاستمرار في هذه الشراكة المتميزة والتي لا شك في أنّها ستفتح للجهتين آفاقاً جديدة في إسعاد العملاء».

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا: نعمل باستمرار على زيادة وتحسين المنتجات والخدمات المتوافرة لعملائنا عبر Amazon.ae. ويسعدنا التعاون مع أدنوك للتوزيع لتوفير منتجات زيوت محركات السيارات لعملائنا بشكل مريح وتوصيلها لهم أينما كانوا.

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